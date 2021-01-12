За что вас могут внести в черный список авиакомпании 

В самолетах действуют очень строгие правила, нарушение которых может грозить штрафом, возмещением ущерба и попаданием в черный список авиакомпании. При этом пассажира не оповещают о том, что ему запрещено летать бортами этой компании, а он просто не сможет позднее купить билет. "Рамблер" рассказывает, за что людей чаще всего вносят в черные списки.

Алкогольное опъянение

Алкоголь на борту самолета опасен не только для окружающих, но и для самого человека. Дело в том, что из-за перепада давления сосуды сужаются и расширяются, и это нормально в полете. Алкоголь способствует расширению сосудов, из-за чего перепады могут быть очень сильными. Редкие перемены в давлении грозят инсультом, поэтому употребление алкоголя на борту небезопасно. В черный список попадают, как правило, дебоширы. В России человека успокаивают и долетают до места назначения, а по прилету его ждет воспитательная беседа с сотрудниками полиции. В Европе такое не пройдет и алкогольное опьянение на борту наказывается штрафом, а дебош — тюрьмой.

Шутки про терроризм

Некоторые люди с плохим чувством юмора думают, что будет смешно, если они скажут слово "бомба". Любые шутки про опасность на борту и терроризм строго наказываются даже, если это неправда. В истории авиации было очень много трагичных случаев с захватами самолетов. Теперь этому уделяют гораздо больше внимания. За шутки про "бомбу" не только вносят черный список авиакомпании, но и грозит срок.

Использование спасательного оборудования

Если на борту не происходит нештатная ситуация, то пассажирам не нужно пользоваться спасательными жилетами, аварийными выходами и надувными трапами. Однако, если пассажир решит все-таки сделать это без надобности, то его наверняка занесут в черный список авиакомпании. Во-первых, он нарушает правила безопасности, а, во-вторых, бортпроводники отчитываются за каждое спасательное оборудование в самолете.