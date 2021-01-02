Полезные способы, которые помогут побороть страх перелетов 

Почти каждый из нас испытывает чувство тревоги, когда перемещается на самолете. Трудно смириться с отсутствием личного контроля над ситуацией и осознать, как огромная железная птица летит на высоте 10 километров над землей. "Рамблер" собрать самые полезные лайфхаки, как бороться со страхом летать.

Изучите теорию

Большинство экспертов советуют изучить статистику, чтобы увидеть, что самолеты действительно редко падают. Например, гораздо проще умереть от пищевого отравления, чем от падения самолета. И все-таки начать стоит не со статистики, а с теории. Как самолеты держатся в воздухе, какие опасности могут встретиться у них на пути и прочее. Понимание процесса полета наверняка уменьшит ваши переживания во время турбулентности и ночных перелетов.

Подготовьтесь к ощущениям

Чем чаще вы летаете, тем быстрее привыкаете к необычным ощущениям, которые испытывает ваш организм. Если летаете редко, постарайтесь заранее приготовиться реакциям организма и делайте все, чтобы облегчить их. Что вас ждет? Смена давления, заложенность ушей, сухость и, возможно, ощущение жажды. Поэтому возьмите с собой сосудосуживающие капли для носа, мятные конфетки, воду и крем. Сделайте свой полет комфортным.

Избегайте триггеров

Перед вылетом необходимо заранее собрать чемодан, оградить себя от плохих новостей, поесть легкой пищи, от которой вам точно не станет плохо, и выспаться. В таком случае, вы избежите множества триггеров, которые смогут испортить ваш перелет. Так как помимо банальной тревоги, ситуацию ухудшает зацикливание и плохое физическое состояние.

Отвлеките себя

Заранее скачайте приложение, которое показывает перемещение самолета, чтобы ощущать контроль над ситуацией. А также позаботьтесь о развлечениях в ходе перелета: выберите фильм, новый музыкальный альбом или книгу, которые сразу помогут вам отвлечь себя. Вы также можете попросить соседа поговорить с вами, сообщив о своем страхе.

Дышите

Дыхательные практики реально могут помочь справиться со страхом. Размеренные вдохи и выдохи помогут пережить процесс взлета и посадки. А если вы максимально напряжены, то можно попробовать максимально сильно выдохнуть, чтобы заставить тело расслабиться. Изучите несколько техник заранее, чтобы помочь себе в моменте.

Если вы понимаете, что у вас развилась фобия, необходимо срочно обратиться к врачу. Психотерапевт может выписать таблетки, которые помогут перенести полет без панической атаки.

Также с фобией необходимо работать, чтобы она не распространялась на другие сферы вашей жизни. Существуют случаи, когда аэрофобия перетекала в боязнь высоты, замкнутых пространств и других страхов. В конце концов, человек просто не мог выйти из дома.