Вещи, на которые туристы зря тратят деньги 

Многие путешественники, приезжая в новую страну, начинают скупать все подряд. Их траты начинаются с местных кафе и заканчиваются национальной одеждой. На самом деле расходы в путешествии можно значительно сократить, но не все могут реально оценить необходимость определенных вещей. "Рамблер" рассказывает, на какие вещи туристы зря спускают деньги.

Сувениры

Многие привыкли везти сувениры своим родственникам, друзьям или коллегам, но эту традицию уже давно пора забыть. Только подумайте, зачем вашим родственникам бесполезные безделушки с пейзажами страны, в которой были вы? Существуют люди, которые коллекционируют магниты, кружки, тарелки. Если вы хотите сделать им приятное — пожалуйста. Не стоит тащить несколько пакетов с магнитиками и брелоками для друзей. Кроме того, продавцы в сувенирных магазинах скажут вам все, что угодно и сделают огромную скидку, чтобы вы купили товар именно у них.

Национальная одежда

Ее относят к разряду сувениров, но в экзотических странах туристы гораздо чаще покупают национальные костюмы. Представляете, сколько человек ежегодно приезжает в Японию и покупает кимоно? А сколько людей в арабских странах приобретают национальную одежду? Таких очень много, но, покупая подобные костюмы, они не учитывают тот факт, что они будут лежать где-то на антресолях. Дело в том, что в обычной жизни это не пригодится, поэтому тратить деньги на это смысла нет.

Автобусные экскурсии

Экскурсия в классическом понимании русского человека выглядит так: с утра его забирают из отеля, гид катает на автобусе и рассказывает о новом месте, а потом его отвозят обратно. Туристические компании переживают из-за того, что молодежь отказывается от пакетных автобусных экскурсий. Им проще арендовать машину или добраться до места назначения на общественном транспорте. Те, кто выбирает такой путь, говорят, что так интереснее и можно проникнуться культурой страны. Кроме того, туристические компании часто завышают ценник на свои услуги.

Покупки в Duty Free

Вы наверняка встречали этих туристов, которые носятся по магазину беспошлинной торговли и ищут, куда потратить оставшуюся валюту. В порыве шопоголизма они скупают шоколадки, алкоголь, косметику и ароматы, но могли бы спокойно обойтись без этих трат. Если вы можете, оставьте деньги себе. Они вам в любом случае пригодятся больше, чем конфеты и бутылка алкоголя.