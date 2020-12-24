Как в отеле бесплатно получить номер получше 

Забронировав номер на сайте отеля, по приезду вам выдадут ключ именно от той комнаты, которую вы и заказывали. Но иногда с сотрудниками отеля можно договориться и получить номер лучше, причем без доплат. О том, как это можно попытаться сделать, читайте в материале «Рамблера».

Приезжайте вечером

Как правило, в отелях оставляют несколько свободных номеров на случай неожиданных важных гостей (чаще это, конечно, касается гостиниц премиум-класса). Если до вечера номер остается пустым, вас вполне могут заселить в него.

Бронируйте номер не в сезон

В это время большинство номеров пустует, постояльцев мало, поэтому сотрудникам вовсе не сложно предоставить вам более дорогой и удобный номер. Не думайте, что вам обязательно откажут: услуга, которую администратор может легко оказать постояльцу в этой ситуации, оставит у гостя приятные воспоминания о гостинице. Велика вероятность, что человек порекомендует этот отель своим знакомым и в следующий раз сам тоже остановится здесь.

Не забывайте про вежливость

Хорошие манеры никто не отменял. Приветливо улыбнуться персоналу, перекинуться парой фраз и вообще быть милым не так уж трудно и, в общем-то, приятно. Сотрудники отеля гораздо охотнее идут навстречу таким гостям. Им ничего не стоит в ответ на ваш вопрос о более хорошем номере переселить вас в него, если у них есть такая возможность. Поэтому не стесняйтесь спрашивать.

Сообщайте о важных событиях

Если в отеле вы планируете провести медовый месяц, отметить день рождения или какую-то другую важную дату, не забудьте упомянуть об этом при бронировании номера. Как правило, персонал гостиницы в этих случаях делает гостям особые сюрпризы: вам могут предложить бесплатный ужин, сделать небольшой подарок или даже заселить в более дорогой номер.