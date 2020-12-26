Уловки отельеров, на которые многие ведутся 

Отельный бизнес считается очень прибыльным из-за того, что людям всегда нужно где-то останавливаться. Однако плата за сутки, проведенные в гостинице, не единственное, на что придется потратиться путешественнику. Эксперты по маркетингу используют определенные уловки, на которые вы попадаетесь неосознанно и отдаете дополнительные деньги. "Рамблер" перечисляет самые распространенные уловки отельеров.

Предложение доплатить за повышенную категорию

Если при заезде в отель вам предложили доплатить за повышение класса номера, то лучше откажитесь от этой услуги. Так администрация поступает, если у них произошел овербукинг и все номера вашей категории оказались заняты. Дальше есть два пути развития событи: вас бесплатно поселят в улучшенный номер или предложат другой отель лучше, но с номером той же категории.

Мало розеток

Чтобы не платить огромные счета за электроэнергию, в отеле уменьшают количество розеток. Это не всегда удобно, так как люди привозят с собой большое количество девайсов: начиная от электронных часов, заканчивая ноутбуками. Чтобы не сталкиваться с неудобствами и не заряжать электронику по часам, всегда берите с собой тройник.

Скидочные карты

Как правило, отель продает скидочные карты на свои услуги или на номера. Администратор на стойке регистрации в красках рассказывает о преимуществах этой карты и большинство постояльцев ее покупают. На самом деле, так как платные услуги в отелях редко пользуются популярностью, их стоимость завышают. Человек, купивший карту, так или иначе пойдет ее использовать, поэтому купит услуги по стандартной цене. Иногда скидка распространяется на проживание, но не все люди любят отдыхать в одном и том же отеле.

Мини-бар

Один из самых популярных способов наживы на туристах. О мини-баре не знают только дети и те, кто ни разу не был за границей. Его наполняют снеками и напитками, а оплата за это происходит уже на момент выселения из гостиницы. Продукты продаются по сильно завышенной цене, а постояльцы переплачивают только за удобство.