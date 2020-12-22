Бесценные маршруты — яркие впечатления от путешествий

Мир понемногу возвращается в прежнее русло, привыкая к новой реальности, которая диктует свои правила. Теперь главное — безопасность, а значит теперь все чаще при планировании поездок мы выбираем личный транспорт и короткие маршруты.

Однако стремление к безопасности не должно мешать нам получать эндорфины, которые, кстати, не менее полезны для иммунитета, чем корень имбиря.

Правда, такие «витамины» не купишь в аптеках. Зато все эти приятные впечатления можно приобрести по специальным условиям.

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Главное — комфорт

Чтобы эффективно работать, нужно максимально комфортно отдохнуть. А в зимнем путешествии удобство и красота приобретают максимальное значение.

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Как правильно спланировать автопутешествие

Зимой автопутешествия становятся еще уютнее. Тем более в такой красивой стране, как Россия. Здесь и бескрайние поля, и горные вершины, и большие города. Но не всегда понятно, с чего начать, что посмотреть и куда направиться в первую очередь. Платформа Road.Travel поможет быстро и профессионально спланировать короткую поездку, чтобы с удовольствием выдохнуть, перезагрузиться и приятно провести время.

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