Почему вас могут не пустить в самолет 

Казалось бы, что после регистрации, прохождения паспортного контроля и службы безопасности, ничто не сможет вас остановить перед вылетом. На самом деле человека могут не пустить в самолет даже на выходе из аэропорта. "Рамблер" рассказывает, в каком случае так поступают.

Алкогольное опъянение

Одним из первых в списке является сильное алкогольное опьянение. Многие путешественники после паспортного контроля направляются прямиком в Duty Free и скупают полмагазина. Человека в состоянии опьянения могут пустить, а могут и не пустить в самолет. Все зависит от состояния пассажира, количества выпитого и его адекватности. Были случаи, когда людям отказывали в посадке в самолет из-за сильной степени опьянения. Дело не только в том, что человек начнет дебоширить, но и в состоянии здоровья — в самолете сильно меняется давление, что может плохо отразиться на пассажире.

Избыточный вес

Большинство авиакомпаний выводят из салона людей с избыточным весом. Нет, на весы вас никто не заставит вставать, но, если вы соберетесь пристегнуть ремни, а у вас это не получится, вероятнее всего, вас попросят выйти. Существуют дополнительные ремни безопасности, которые крепятся к уже существующим, но авиакомпании не всегда дают ими воспользоваться. Речь в этом случае идет и о безопасности пассажира, который не сможет пристегнуться и других людей в салоне, так как у авиалайнера тоже есть придельный допустимый вес перевозок.

Неправильная одежда

Бывает и такое, но подобные вещи происходят в нескольких авиакомпаниях. Например, авиалинии Саудовской Аравии не пускают на борт людей в шортах и женщин в юбках длиной выше колена. В особо предприимчивых авиакомпаниях прописано другое правило: женщинам нельзя проходить в самолет на каблуках. В некоторых случаях можно договориться и сойтись на том, что девушка будет без обуви весь полет. Это сделано из-за правил безопасности. Во-первых, в экстренной ситуации девушка на каблуках может упасть и получить травмы. Во-вторых, она может проткнуть надувной трап.

Проблемы со здоровьем

В самолетах стюардессы всегда с особым вниманием относились к людям, проявляющим признаки болезни. Сейчас это особенно актуально. В самолет не пускают при наличии высокой температуры и других симптомов простуды. Некоторые авиакомпании не пускают без теста на коронавирус.