Как проверить, что в номере отеля нет клопов 

Если вы считаете, что клопы — жители дешевых гостиниц, то вы сильно ошибаетесь. Кровососущих насекомых можно обнаружить и в отелях довольно высокого класса, хотя и случается такое редко, но от неприятной встречи постояльцы все же не застрахованы. О том, как обнаружить, не предстоит ли вам отпуск в кровати с неприятным «соседом», читайте в материале «Рамблера».

Проверяем кровать

Разумеется, первое, на что надо обратить внимание, это кровать, на которой вам предстоит спать. Причем осмотреть необходимо не только постельное белье и матрас, но и изголовье, если оно имеется.

Осматриваем мягкую мебель

Если в номере помимо кровати находится кресло, диван или стулья с мягкой обивкой, стоит не полениться и осмотреть и их тоже. Особое внимание обратите на швы.

Заглядываем в шкаф

Казалось бы, шкаф-то тут причем? Тем не менее постельные клопы вполне могут перебраться туда вместе с одеждой бывших постояльцев. Поэтому не поленитесь, включите фонарик на своем смартфоне и тщательно осмотрите полки.