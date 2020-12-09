Несмотря на то, что самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие люди страдают от аэрофобии — страха перед полетами. Кто-то мало знает об устройстве летальных аппаратов, кто-то боится высоты и замкнутого пространства. На самом деле, в случае большинства авиакатастроф человек даже не осознает, что погибает. "Рамблер" рассказывает, что чувствует человек в падающем самолете.

Мы привыкли представлять авиакатастрофу такой, какой нам показывают ее в фильмах. Пассажиры в панике трясутся в самолете, а пилоты пытаются его посадить. Такое тоже может быть при отказе двигателей или системы управления. В таких случаях пилоты до последнего пытаются посадить самолет. Одним из ярких примеров подобных удачных посадок является "Чудо на Гудзоне". Тогда у пилотов отказали оба двигателя, но они удачно посадили самолет на реку.

Есть и другие типы авиакатастроф, но в этих случаях человек либо теряет сознание, либо сразу же погибает.

Воспоминания выживших в авиакатастрофах людей обрывисты. Это происходит из-за того, что человек может терять сознание во время падения из-за быстрого перепада давления. Кроме того, большую роль в этом действии играет паника и оцепенение. Как рассказывали выжившие люди, кричащих и бегающих по салону пассажиров обычно нет, все неукоснительно выполняют требования членов экипажа. Они отмечают, что важно не потерять над собой контроль, а слушать правила безопасности — тогда у человека больше шансов выжить.

В начале падения самолет действительно начинает трясти, по салону начинают летать предметы, которые не были закреплены. Пассажиры отмечают, что все похоже на сильную турбулентность, поэтому люди не начинают паниковать сразу же.

Многие выжившие быстро физически реабилитируются от полученных травм, но психологически им тяжело вернуться к привычной жизни. Кто-то постоянно вспоминает произошедшее и боится теперь садиться в самолет. А одна из выживших в авиакатастрофе стюардесс даже вернулась к своей работе, несмотря на трагедию, которая с ней случилась.