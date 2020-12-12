Как экономить на еде в путешествии 

Если вы едете в Турцию или Египет, вы наверняка питаетесь по системе "Все включено", но те, кто предпочитает другие страны, чаще всего берет только завтрак. Такой способ питания помогает узнать больше о городе и местной кухне, но часто обед и ужин в кафе, ресторанах и других забегаловках выходит очень дорого. "Рамблер" рассказывает, как сэкономить на еде в путешествии так, чтобы была возможность попробовать больше разных блюд.

Заказывайте по одному блюду

На самом деле, для утоления голода и получения необходимых веществ, не нужно заказывать первое, второе и компот. Все зависит от силы вашего голода. Пробегитесь по меню и закажите одно основное блюдо. Это может быть мясо с гарниром, паста, пицца или суп. Если вы все еще будете голодны, добавьте к своему заказу овощи или салат.

Откажитесь от напитков

Как правило, наценка на напитки в ресторане составляет 100-200% от той суммы, по которой их продают в обычном супермаркете. Если вы не фанат сладкой газировки и соков, то возьмите с собой бутылку обычной воды. Так вы не только сэкономите, но и уменьшите количество калорий и сахара в своем рационе.

Многие боятся брать с собой воду, так как в некоторых ресторанах просят не приходить с напиткам. Можно обхитрить официантов и просто положить бутылку в сумку. Ни в коем случае нельзя ставить ее на стол.

Сократите алкоголь

Еще один пункт касается алкогольных напитков. На них в ресторанах также очень большие наценки. Откажитесь от алкоголя в ресторанах, если вы не планируете что-то отмечать с друзьями. Сохраните свои деньги и здоровье. Если вы в компании и неловко чувствуете себя без бокала, закажите один, а не целую бутылку.

Смотрите на чаевые

Во многих странах чаевые оставлять не нужно, в некоторых это даже считают неприличным. Узнайте побольше информации о стране или каждый раз заглядывайте в чек. В большинстве европейских стран чаевые уже включены в счет, они обозначаются как процент за обслуживание. Больше оставлять не надо.