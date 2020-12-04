Ковидный паспорт туриста: в чем подвох? 

Уже с декабря крупнейшие зарубежные авиакомпании вместо бумажки об отсутствии COVID-19 будут спрашивать у пассажира QR-код, полученный при помощи приложения CommonPass. По задумке, это должно обезопасить и упростить путешествия и даже «вернуть их на доковидный уровень». Однако может статься, что вместо свободы путешествий мы получим самое настоящее цифровое рабство. Рассказываем, как именно это будет происходить.

Как это будет работать?

Принцип работы описан на сайте системы. Там сказано, что люди смогут загружать данные своих лабораторных исследований, будь то тест на COVID-19 или произведенная вакцинация, в систему. Далее, она их проверяет и выдает QR-код, который и нужно показать сотрудникам аэропорта. Как обещают создатели системы, это позволит безопасно путешествовать, не разглашая при этом лишний раз личных данных.

«Структура будет оценивать, получены ли результаты лабораторных анализов или записи о вакцинации человека из надежного источника, и удовлетворяют ли требования к медицинскому обследованию ту страну, в которую они хотят въехать».

Известно, что на данный момент систему опробовали такие авиакомпании, как Lufthansa , United Airlines, Virgin Atlantic, Swiss International Air Lines и JetBlue. QR-код в режиме теста нужно предъявить не на всех рейсах, а лишь на некоторых. Кроме того, пока что система «признает» результаты лабораторных исследований на коронавирус только от нескольких аккредитованных лабораторий. Присоединиться к проекту планируют 26 государств, в том числе и Россия. Данные о вакцинировании, которые, как ожидается, будут обязательными для совершения полетов, будут добавлены в систему позже.

Что это за организация?

На сайте также указано, что CommonPass разрабатывается неким некоммерческим общественным трастом и не подчиняется ни одному правительству. Система также готова предоставить участвующим в ней странам «гибкость при обновлении требований к поступающим на скрининг здоровья по мере развития пандемии и прогресса науки».

Правда, глаз цепляется за еще один блок информации, в котором сообщается о деталях презентации проекта, которое случилось 9 июля. В числе организаторов — проект Commons, Всемирный экономический форум и Фонд Рокфеллера. Пресс-релизы на других ресурсах выдают чуть больше информации: например, издание Businesswire именует проект как «швейцарская некоммерческая общественная организация», а в справочной информации под статьей добавляет, что организация Commons Project при поддержке Фонда Рокфеллера и была основана, вообще-то.

Рокфеллеры, безусловно, весьма влиятельны. Но, наверное, на пути к мировому господству (тайному, конечно же) хвосты надо прятать тщательнее. Но все же…

Проект Commons Project, как гласят открытые источники, был создан для создания и эксплуатации общих платформ и сервисов, которые ни правительства, ни технологические компании не в состоянии создать. Можно, наверное, добавить еще одну фразу: и не в состоянии контролировать.

А при чем тут COVID?

А вот тут начинается самое интересное. Например, путешественник из России, истосковавшись по морюшку, скачивает себе на смартфон программу и радостно вносит в нее данные о том, что он всей семьей привился, вот справочка, и уровень антител в норме. А система, увидев, что это, например, вакцина «Спутник V», QR-код путешественнику не выдаст. И попросит его внести данные о вакцинировании «правильной», с ее точки зрения, вакциной — от американской Phizer, например — ну, или кто там с этой «независимой и некоммерческой» организацией лучше договориться сумеет. Сославшись на то, что «невозможно подтвердить соответствие российской вакцины стандартам европейских лабораторий» и бла-бла. Хотя, конечно же, все возможно. Просто теперь появился еще один инструмент давления и заработка.

Между прочим, давление в этой сфере, равно как и деление на правильные и неправильные вакцины, уже наметилось. Например, Венгрия решила закупить российскую вакцину от НИЦ Гамалеи, а Евросоюз взял, да и запретил, и даже пригрозил штрафами, хотя речь шла о небольшой партии препарата. В Еврокомиссии заявили, что страны Европы имеют право закупать лишь те препараты, которые «полностью соответствуют стандартам качества ЕС и прошли процедуру сертификации на рынке Евросоюза». Но даже если наша вакцина и подтвердит свое соответствие всем международным требованиям, далеко не факт, что это будет учитываться якобы независимыми и некоммерческими конторами… Так что делайте выводы.

Есть ли выход?

Поживем — увидим: хочется надеяться, что здравый смысл возьмет верх, и данное приложение не будет обязательным условием для того, чтобы попасть на борт самолета. Хотя идея, надо признать, сама по себе неплохая. Но даже если сбудутся худшие опасения — возможно, люди из «стран с неправильными вакцинами» будут выбирать другие авиакомпании, или другие маршруты для путешествий. Или, быть может, посмотрят как следует на карты своих родных стран и подумают: а ради чего эти унижения? Поедем-ка мы лучше свою страну исследовать.