Работа стюардессы заключается не только в том, чтобы разносить еду и напитки пассажирам. Они следят за безопасностью на борту и могут помочь в экстренной ситуации. Кроме того бортпроводницы проходят курс психолога, и по человеку могут понять, что он из себя представляет. Именно поэтому пассажира встречает несколько стюардесс при входе и в салоне. "Рамблер" рассказывает, на что они обращают внимание.

Приветствие

Когда пассажир заходит в самолет, все стюардессы здороваются с ним и ждут, чтобы он сделал то же самое в ответ. Это проверка не на вежливость, а на общительность и открытость. Если человек здоровается в ответ, то в случае чрезвычайной ситуации бортпроводница сможет обратиться к нему за помощью.

Телосложение

В некоторых случаях в чрезвычайных ситуациях может потребоваться существенная сила. По этим причинам около аварийного выхода не сажают родителей с маленькими детьми или хрупких женщин. Стюардессам необходима помощь в открытии аварийного выхода в случае ЧП. Ее не сможет оказать человек без крепкого телосложения.

Болезнь или опъянение

Стюардессы смотрят на общее состояние человека. Если он болен, они сразу обратят на это внимание и будут присматриваться к нему на протяжении полета. Также они выискивают в толпе пассажиров тех, кто уже выпил перед полетом. Такие люди, как правило, становятся участниками дебоша на борту. Стюардессы стараются следить за ними и не допускать ситуаций криминального характера или того, чтобы человек помешал полету других.

Аэрофобы

Бортпроводницы обращают внимание на людей, которые не могут скрыть свое волнение при посадке на самолет. Как правило, это — аэрофобы, которые боятся летать на самолетах. Для таких людей у стюардесс есть успокоительные в аптечке. Кроме того, они стараются следить за человеком, чтобы он не мешал другим пассажирам. Если аэрофобу потребуется психологическая помощь, ее окажут на борту.