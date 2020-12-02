Назван способ сэкономить при брони авиабилетов

Для выгодного приобретения авиабилетов или бронирования отелей необходимо отказаться от агрегаторов и онлайн-сервисов. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?, сообщает портал Breaking Travel news.

Недавнее расследование организации показало, что один из простых способов сэкономить на перелете и проживании — бронировать авиабилеты или объект размещения напрямую через сайт компании или гостиницы.

Так, экспертами было выявлено, что во время пандемии некоторые компании не выходили на связь по поводу отмены бронирования и не возвращали клиентам деньги.

«Агрегаторы и онлайн-сервисы появились, чтобы давать людям возможность найти лучший вариант для перелета или проживания, однако наш опрос выявил их серьезные проблемы, включая нечестную политику возврата денежных средств и нежелательные административные сборы»,

— заявил редактор Which? Travel Рори Боланд (Rory Boland).

Он также отметил, что за исключением некоторых сервисов, клиенты остались недовольны работой агрегаторов. Ввиду этого, специалист призвал путешественников бронировать путешествия напрямую.