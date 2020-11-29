Опасные продукты, которые нельзя есть перед полетом 

Где есть человек, там есть и еда. Поэтому даже покорение километровых высот не отдаляет человека от приема пищи. "Рамблер" решил выяснить, что лучше не есть перед полетом.

Жареное и фастфуд

На высоте более пяти километров пищеварение затруднено. Происходит это, потому что организм поглощает меньше воды и питательных веществ, жиры усваиваются хуже. Поэтому от сытных вещей лучше воздержаться, чтобы заставлять свой организм прилагать все усилия для переваривания. Можно заменить их белковой едой.

Алкоголь

Алкоголь вызывает обезвоживание организма, а в полете этот эффект усиливается вдвойне из-за очень сухого воздуха. В результате — головная боль, похмелье ни с того, ни с сего и пасмурное прибытие в пункт назначения. Если вы испытываете сильный стресс, то лучше выпить успокоительное или проработать фобию с психологом.

Жвачка

С одной стороны, жвачка может помочь справиться с синдромом «заложенных» ушей. С другой стороны, в процессе вы заглатываете много воздуха. Самолет взлетает, давление падает, воздух в животе расширяется, от этого могут возникнуть боль и неприятные позывы в уборную.

Газированные напитки

Если кофе бодрит, то вместе с "колой" и ощущением радости от сахара, в организм поступает множество газов. И когда самолет взлетает, а давление падает — газы стремятся наружу и могут поставить вас в неудобное положение.

Чеснок, лук и прочее

Так как жвачка оказалась запрещена, то вместе с ней под запрет идут и остальные продукты, которые могут не нанести вреда вам, но нанести его окружающим. Все-таки в самолете нет такой вентиляции воздуха, как на земле.