Тайные слова пилотов, обозначающие проблемы на борту

В любой профессии есть своой набор узкоспециализированных терминов и сленговых оборотов. "Рамблер" выяснил, какие слова говорят пилоты и бортпроводники, чтобы не вызывать панику, если ситуация патовая.

Бортпроводник Кевин Барретт, проработавший в авиации 20 лет, раскрыл неожиданные подробности коммуникации между сотрудниками корабля.

Easy Victor

Фраза Easy Victor говорит о необходимости срочно эвакуироватьсы. Ее произносят только между членами экипажа. На практике Кевин слышал эти слова только на учениях и пишет, что случаи эвакуации бывают крайне редко.

7500

Этот код используют в качестве «крика» при переговоре пилота с диспетчерами. Набор цифр служит сигналом о том, что самолет был захвачен или возникла угроза угона.

Mayday

Когда на борту возникает чрезвычайная ситуация, например, отказ двигателя или разгерметизация, сотрудники говорят "mayday". Это производное от французского «m’aidez», означающего «помогите мне», его повторяют три раза в начале вызова.

Pan-pan

Этот код имеет тоже французские корни и происходит от слова «panne» («поломка», «сбой», «неисправность»), он произносится трижды при менее серьезных чрезвычайных ситуациях.