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«Худшее» место в самолете оказалось самым комфортным 

Александра Нечаева 27 ноября 2020
«Худшее» место в самолете оказалось самым комфортным
Фото: Depositphotos
Выбирая место в салоне самолета, мы обычно не рассматриваем последний ряд, если есть другие варианты. Между тем, сидеть в хвосте лайнера гораздо более комфортно, чем в середине салона или в его передней части. Почему стоит занять место в последнем ряду самолета, читайте в материале «Рамблера».
Выбирая место в последнем ряду лайнера возле окна, вы получаете ряд преимуществ.
Во-первых, если вы планируете спокойный перелет в тишине, то вас наверняка порадует отсутствие на соседних креслах родителей с маленькими детьми. Чаще всего малышей стремятся посадить поближе к носу или середине лайнера, поэтому выбор места в самом хвосте самолета наверняка избавит вас от соседства в кричащим младенцем.
Во-вторых, сзади вас никого не будет, а значит, тычки в спину от пассажира, сидящего позади и пытающегося принять удобную позу, обойдут вас стороной.
В-третьих, вам не будут докучать люди, снующие по проходу в уборную и обратно.
А еще часто при неполной загрузке самолета места в хвосте остаются пустыми. Мало того, что никто не потревожит вас криками, бесконечной ходьбой мимо вас, так еще у вас появится возможность с комфортом расположиться сразу на нескольких креслах, например, вздремнув во время полета.
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