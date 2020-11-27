«Худшее» место в самолете оказалось самым комфортным 

Выбирая место в салоне самолета, мы обычно не рассматриваем последний ряд, если есть другие варианты. Между тем, сидеть в хвосте лайнера гораздо более комфортно, чем в середине салона или в его передней части. Почему стоит занять место в последнем ряду самолета, читайте в материале «Рамблера».

Выбирая место в последнем ряду лайнера возле окна, вы получаете ряд преимуществ.

Во-первых, если вы планируете спокойный перелет в тишине, то вас наверняка порадует отсутствие на соседних креслах родителей с маленькими детьми. Чаще всего малышей стремятся посадить поближе к носу или середине лайнера, поэтому выбор места в самом хвосте самолета наверняка избавит вас от соседства в кричащим младенцем.

Во-вторых, сзади вас никого не будет, а значит, тычки в спину от пассажира, сидящего позади и пытающегося принять удобную позу, обойдут вас стороной.

В-третьих, вам не будут докучать люди, снующие по проходу в уборную и обратно.

А еще часто при неполной загрузке самолета места в хвосте остаются пустыми. Мало того, что никто не потревожит вас криками, бесконечной ходьбой мимо вас, так еще у вас появится возможность с комфортом расположиться сразу на нескольких креслах, например, вздремнув во время полета.