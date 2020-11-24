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Стюардесса раскрыла способы выжить при падении самолета в воду 

Lenta.ru 6 часов назад
Российская бортпроводница рассказала, как выжить при падении самолета в воду. Правила безопасности при приводнении Рушана раскрыла в видеоролике на своей странице в TikTok.
Как отметила девушка, существует два основных способа спастись во время катастрофы. Первое, что следует помнить, — спасательный жилет нужно надувать снаружи, а не внутри самолета.

«Иначе вас поднимет, как поплавок, и вы не сможете выбраться»,

— объяснила стюардесса.
Кроме того, рассказала Рушана, при приводнении для эвакуации не используется хвостовая часть лайнера, поскольку она тонет первой.

«Не теряя времени, бегите на крылья и в переднюю часть самолета»,

— поделилась бортпроводница.
Ранее еще одна российская стюардесса рассказала, как выжить при пожаре на борту. По ее словам, шанс выжить есть, даже если самолет охвачен пламенем — главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа. В случае возгорания пассажирам рекомендуется пригнуться как можно ниже к полу, передвигаться ползком и дышать через мокрую ткань.
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