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Российская бортпроводница рассказала, как выжить при падении самолета в воду. Правила безопасности при приводнении Рушана раскрыла в видеоролике на своей странице в TikTok

Как отметила девушка, существует два основных способа спастись во время катастрофы. Первое, что следует помнить, — спасательный жилет нужно надувать снаружи, а не внутри самолета.

«Иначе вас поднимет, как поплавок, и вы не сможете выбраться»,

— объяснила стюардесса.

Кроме того, рассказала Рушана, при приводнении для эвакуации не используется хвостовая часть лайнера, поскольку она тонет первой.

«Не теряя времени, бегите на крылья и в переднюю часть самолета»,

— поделилась бортпроводница.