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Во сколько вам обойдется курение в самолете 

Елизавета Назарова 24 ноября 2020
Во сколько вам обойдется курение в самолете
Фото: Reddit
Не секрет, что в самолете нельзя курить не только из-за дыма и запаха, но и по технике безопасности. На самом деле этот поступок в самолете будет грозить не только штрафом, но и огромными затратами перед авиакомпанией.
Все туалеты в самолете оборудованы датчиками дыма, которые фиксируют возгорание на борту. Дело в том, что лайнеры сгорают очень быстро, поэтому при сигнале дыма пилоты и стюардессы действуют немедленно.
При распознавании дыма в кабину пилотов приходит сигнал, о котором они докладывают в ближайший аэропорт и запрашивают аварийную посадку. На взлетной полосе лайнер уже будут ждать пожарные, скорая и полиция.
В большинстве авиакомпаний нельзя отделаться от курения только штрафом или заключением за хулиганство. Дебоширу придется заплатить за вынужденную посадку в аварийном аэропорте. Это может стоить от 1,5 миллиона рублей. Некоторые дебоширы продают свои квартиры, чтобы расплатиться с долгами перед авиаперевозчиком. Кроме того, пассажир попадает в черные списки авиакомпании.
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