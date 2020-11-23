Услуги в поездах, которые можно получить бесплатно 

В путешествиях на поездах есть довольно много привилегий, которыми может воспользоваться каждый пассажир. Правда, не все о них знают. О секретах железнодорожных путешествий читайте в материале «Рамблера».

В поезде можно принять душ

Правда, не любой состав может похвастаться его наличием. Но во многих фирменных поездах душ есть, а принять его может любой желающий за сравнительно небольшую плату. Но не стоит думать, что под теплыми струями можно нежиться сколь угодно долго: на каждого человека выделяют около 16 литров горячей воды. Так что мыться придется довольно быстро.

Лучшие места — рядом с проводником

Бонусов в соседстве с проводником сразу несколько: самый быстрый доступ к розеткам, чай и кофе вы получите быстрее остальных, из вагона вы сможете выйти одним из первых. Кроме того, если вам достанутся шумные соседи, скорее всего отдыхающий в непосредственной близости проводник быстро наведет порядок.

Можно сойти на любой станции, а потом продолжить путешествие с тем же билетом

Звучит неправдоподобно, но тем не менее, это так. Вы вполне можете остаться в городе, где остановился поезд по пути до конечного пункта, на протяжении 10 дней. Нужно лишь найти начальника станции и оформить у него «остановку в пути». И билет не придется менять на новый.

Настольные игры в пути

Пользование настольными играми обычно включено в стоимость билета, но не всем, увы, об этом известно. Заскучав в пути, вы можете попросить у проводника шахматы, шашки, домино (возможно, и другие игры). Если они есть в наличии, вам их обязательно предоставят.