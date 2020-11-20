Как поменять пароль на чемодане с кодом 

Существуют чемоданы с замком и ключами, а есть чемоданы с кодовым замком. Чаще всего от него нет толка, так как все знают одинаковый пароль на чемоданах, состоящий из четырех нулей. "Рамблер" рассказывает, как сделать замок более осмысленным и поменять пароль на чемодане.

На самом деле менять пароль на чемодане очень важно для того, чтобы посторонние не вскрывали его и не получали доступ к вашим ценным вещам. Есть много историй, когда сотрудники аэропортов, например грузчики, воровали ценные вещи из багажа, но туристы не смогли этого доказать, так как следов вскрытия обнаружено не было.

Для того, чтобы поменять пароль, необходимо сначала выставить комбинацию четырех нулей или другого пароля, который был ранее на чемодане. После этого зажмите кнопку, которая фиксирует застежку. Пока она нажата, наберите новый пароль, который хотите установить. После этого отожмите кнопку, и у вас будет новый код, который отличается от других.

Даже при такой охране есть риск, что ваш чемодан будет вскрыт, поэтому есть несколько правил. Во-первых, не ставьте в качестве цифр "популярные" пароли, например, даты рождения или номера автомобилей. Во-вторых, не записывайте код на бумажный носитель. В-третьих, старайтесь не открывать чемодан в общественных местах, чтобы никто не подсмотрел ваш код.