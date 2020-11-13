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Кто бы мог подумать: что выдает в вас туриста 

WomanHit.ru 58 минут назад
Кто бы мог подумать: что выдает в вас туриста
Фото: WomanHit.ru
Иногда мы сами себя «раскрываем».
Одним из самых популярных вопросов у наших туристов остается вопрос: «Как люди видят, что я — турист?» На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь мы невольно сами даем это понять. О том, что чаще всего выделяет туриста из толпы, мы и расскажем далее. А вас часто «вычисляют»?

Вы не отрываетесь от группы

Как правило, такое поведение свойственно туристам в возрасте и новичкам, которые чуть ли не впервые оказались за границей. В этом случае ничего не зависит от национальности, потому что группы туристов мы видим как в отпуске, так и переходя с ветки на ветку в своем метро. Причем огромные толпы туристов, которые пытаются встать как можно плотнее друг к другу очень часто вызывают крайнее недовольство прохожими, ведь такая толпа действительно тормозит движение.
Не заметить такую группу очень сложно. Если вы также не рискуете отлучаться от гида, чтобы пройти своим маршрутом хотя бы в свободное время, все же рискните и сходите не в популярную у туристов кофейню, а в кафе не другой стороне улице, где толпятся местные — не бойтесь принимать самостоятельные решения в путешествии.

Вы уходите на ужин слишком рано

Во многих европейских странах понятия «ужин», как мы его представляем, не существует. Например, в Португалии или Испании вы можете наблюдать людей в ресторане до половины девятого вечера только в том случае, если они туристы или просто местные еще обедают. Редкий европеец сядет ужинать раньше половины десятого. Если хотите больше приобщиться к культуре и избежать очереди из коллег по отдыху в понравившийся ресторан, приходите не раньше десяти вечера.

Вы ведете себя неуверенно

Чаще всего, оказавшись в незнакомой стране, мы ведем себя не слишком уверенно, что вполне логично. Как правило, турист нервничает из-за незнания языка или при возникновении любых трудностей, например, при оплате в автоматах на вокзалах и в метро. Не стоит слишком нервничать, тем самым привлекая к себе ненужное внимание, будьте доброжелательны и не бойтесь попросить о помощи у местных — вам практически никогда не откажут.
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