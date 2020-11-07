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Почему лучше выбирать последний ряд в самолете 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Почему лучше выбирать последний ряд в самолете
Фото: depositphotos.com
Не все считают последний ряд наилучшим вариантом из-за того, что там сильнее трясет при турбулентности. Однако у этого места есть больше плюсов, чем минусов. "Рамблер" рассказывает, почему при регистрации стоит занимать последние ряды.

Есть возможность улучшения места

Если у вас есть карта лояльности определенной авиакомпании, то, выбирая место сзади в экономе, вы повышаете вероятность бесплатно попасть в бизнес-класс самолета. Согласно правилам авиакомпаний, они могут пересадить пассажира в класс выше в случае овербукинга. В большинстве случаев этими пассажирами оказываются люди, сидящие на заднем ряду.

Близость к туалету

Некоторые считают это недостатком, но во время пандемии пассажирам запретили стоять в очереди в туалет. Так, с задних сидений лучше видно, когда кабинка наконец освободилась. Кроме того, чаще всего комната стюардесс находится в хвосте, поэтому после их обхода вы можете подойти и попросить добавки напитков или еды.

Безопасность

То, что на заднем сидении самолета безопаснее, всего лишь гипотеза. Некоторые специалисты утверждают, что это не спасет, но другие с ними не соглашаются. Считается, что на задние места приходится наименьший удар при крушении самолета. Однако достаточной статистики для проверки этого утверждения нет.
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