Если вы не прошли онлайн-регистрацию, где место в салоне самолета можно выбрать, но часто за дополнительную плату, то при регистрации на рейс в аэропорту вас может ждать сюрприз. И не всегда приятный. Некоторые секреты распределения мест — в статье «Рамблера».

При неполной загрузке самолета к пожеланиям пассажиров могут прислушаться и отдать желаемое место. Но существуют некоторые правила, которые соблюдаются в любом случае.

Например, места возле аварийных люков не предназначены для инвалидов, стариков, пассажиров с детьми или животными. Туда обычно сажают взрослых крепких мужчин, которые в случае непредвиденной ситуации смогут быстро открыть люк и помочь персоналу эвакуировать людей. По этой же причине ручная кладь не должна закрывать подход к аварийным выходам.

Пассажиров с грудными детьми обычно размещают в начале салона, так как там установлены крепления для колыбелей. Путешественники с животными чаще всего получают места в хвосте самолета, около иллюминатора. А пассажиры с ограниченными возможностями — у прохода.

Кстати, в хвосте обычно остается больше всего свободных кресел, так что там можно обеспечить себе спокойный сон в горизонтальном положении.