Если вы не прошли онлайн-регистрацию, где место в салоне самолета можно выбрать, но часто за дополнительную плату, то при регистрации на рейс в аэропорту вас может ждать сюрприз. И не всегда приятный. Некоторые секреты распределения мест — в статье «Рамблера».
При неполной загрузке самолета к пожеланиям пассажиров могут прислушаться и отдать желаемое место. Но существуют некоторые правила, которые соблюдаются в любом случае.
Например, места возле аварийных люков не предназначены для инвалидов, стариков, пассажиров с детьми или животными. Туда обычно сажают взрослых крепких мужчин, которые в случае непредвиденной ситуации смогут быстро открыть люк и помочь персоналу эвакуировать людей. По этой же причине ручная кладь не должна закрывать подход к аварийным выходам.
Пассажиров с грудными детьми обычно размещают в начале салона, так как там установлены крепления для колыбелей. Путешественники с животными чаще всего получают места в хвосте самолета, около иллюминатора. А пассажиры с ограниченными возможностями — у прохода.
Кстати, в хвосте обычно остается больше всего свободных кресел, так что там можно обеспечить себе спокойный сон в горизонтальном положении.
Кроме того, в некоторые дни легче получить лучшее место в самолете из-за низкой загрузки рейсов. А именно — в понедельник, вторник и четверг. А вот рейсы в пятницу и воскресенье обычно переполнены.