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В каких случаях можно вернуть деньги за невозвратный билет 

Полина Алферова 13 часов назад
В каких случаях можно вернуть деньги за авиабилет
Фото: Pixabay
Невозвратные билеты обычно позволяют сэкономить на перелетах, однако цена такой экономии — невозможность их вернуть без потери средств. Впрочем, в некоторых случаях вы все-таки сможете получить обратно свои деньги. Подробности — в статье «Рамблера».
Разумеется, проще всего вернуть потраченные деньги, если рейс не состоялся по вине авиакомпании. Причем помимо отмены, основанием для возврата является и перенос рейса на другое время (даже если речь идет о незначительной разнице), и изменения в маршруте следования, например, если исчезает или добавляется пересадка. Кстати, если пассажира необоснованно задержали на пункте досмотра в аэропорту настолько, что он опоздал на свой рейс, то он тоже имеет право вернуть деньги за билет.
Однако бывает так, что невозвратный билет пытаются сдать из-за личных проблем. Какие же причины являются уважительными в данном случае и позволяют претендовать на возврат полной стоимости билета?
Во-первых, болезнь, которая помешала пассажиру отправиться в путь. Для подтверждения необходимо предоставить больничный лист и справку о том, что полеты пациенту не рекомендуются. При этом нужно понимать, что больничный лист должен действовать конкретно в день вылета. Например, если лист закрыт во вторник, а вылет в среду, то деньги в этом случае не возвращают.
Во-вторых, болезнь родственника. Однако тут есть нюанс. Правило действует только в том случае, если родственник должен был лететь с вами одним рейсом. Для подтверждения также необходимы справка от врача о запрете полетов, больничный лист и документ, свидетельствующий о родственных отношениях. При этом, например, заболевший ребенок, если он не должен был лететь с родителями, не является основанием для возврата средств.
В-третьих, смерть члена семьи. В этом случае нужно предъявить свидетельство о смерти и документ, который подтверждает родственную связь с умершим. Однако следует помнить, что членами семьи в определении Воздушного кодекса РФ являются супруги, родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
Сообщить об отказе от полета нужно до конца регистрации — лучше это сделать и письменно, и устно, позвонив в авиакомпанию.
Вернуть деньги за билеты некоторых зарубежных авиакомпаний невозможно, так как в Европе, например, все непредвиденные случаи, в том числе болезни, оплачиваются за счет страховки.
Видео дня. Город, где все жители живут в одной многоэтажке
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