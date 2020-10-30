Главные ошибки, которые совершают все туристы 

Несмотря на обилие информации про туризм в сети, мы нечасто интересуемся чужими ошибками. "Рамблер" выяснил, с какими неприятностями чаще всего сталкиваются туристы.

Экономия на жилье

Существует распространенный миф, что жить в центре — дорого, поэтому многие путешественники предпочитают жить подальше от главных достопримечательностей. Так вот для начала необходимо узнать, сколько стоит проезд в той или иной стране. Потому что проезд в Лондоне или Берлине вполне может "съесть" вашу разницу в деньгах и во времени. А если вы все-таки решились жить подальше, узнайте, существуют ли многоразовые билеты на поездки в автобусах и метро, это поможет не "проездить" все отпускные.

Читайте отзывы

Казалось бы, что может быть очевиднее необходимости читать отзывы? Но многие из-за стресса, радости или срочности покупки билетов или тура напрочь забывают ознакомиться с мнением других посетителей. Поэтому обязательно изучите информацию об отеле, квартире и ближайшем ресторане в Сети. Подружитесь с сервисами вроде Tripadvisor, который наверняка подскажет, стоит ли тратить на это заведение деньги.

Деньги

Ситуации бывают разные, поэтому часть денег должна быть на руках, часть пусть лежит "в укромном месте", а еще одна часть находится на карте. Вы можете потерять кошелек, классно провести вечеринку в клубе и наткнуться на вора. Поэтому хорошо, если вы подумаете о хранении денег заранее.

Багаж

Труднее всего прийти к тому, что мы едем в отпуск в большей степени за впечатлениями, в чем одежда не очень-то сильно может нам помочь. Зато тяжелый багаж может доставить много неудобств и даже привести к переплатам. Лучше всего, собрать небольшой гардероб и докупить что-то на месте, чем тащить тяжести не надеть даже половину одежды.

Стоять в очереди

Очень часто люди стоят в очереди зря, потому что не бронируют рестораны заранее и не покупают билеты онлайн. Цивилизация не зря подарила нам интернет, поэтому пользоваться им бывает очень даже полезно. Сайт музея поможет перевести переводчик, кстати, там же можно уточнить расписание, чтобы не тратить силы на разочарование от закрытых дверей.

Не забывайте об отдыхе

Вставать каждый день в семь утра и пытаться изучить страну вдоль и поперек за неделю, это, конечно, достойная цель. Но если вы приехали на отдых, не забывайте именно отдохнуть. Велика вероятность, что растратив все силы на приключения, по возвращению из отпуска вас будет ждать лишь усталость.