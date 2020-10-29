Что такое депозит для туристов и чем он опасен 

Так как большинство туристических направлений сейчас закрыты, а многие туры уже забронированы, клиенты требуют свои деньги назад и получают предложение получить депозит. "Рамблер" выяснил, что это такое и почему это может быть опасно.

Туроператоры отменяют забронированные путешествия, а туристов, которые уже успели уехать заграницу, вывозят обратно. Однако вместо возмещения средств компании предлагают клиенту получить туристический депозит.

Это ваучер, расписка или приложение к договору на сумму туристических услуг, который позволит получить льготы при дальнейшем переоформлении тура. Стоимость будщего бронирования будет уменьшена на сумму, указанную в бумаге. Иногда выходит перебронировать без доплат, трудности могут произойти с поездками заграницу из-за роста курса валют.

К сожалению, способы решения проблемы с отмененными турами из-за коронавирусной инфекции не регламентируются законом. При этом, по решению правительства, все вопросы с неиспользованными депозитами будут решаться после 31 декабря 2021 года, то есть туроператоры получили год отсрочки. Это позволит компаниям не возвращать средства прямо сейчас, а перебронировать даты на следующий год.

Но так как эксперты со стороны туризма прогнозируют ухудшение ситуации с международным туризмом в 2021 году, то многие компании могут обанкротиться за это время. И если деньги окажутся на депозите у туроператора-банкрота, то скорее всего, возвращать их придется через суд.

Большинство обращений граждан в суд с иском к компаниям туорператоров разрешаются в пользу туристов. Однако ситуация, связанная с инфекцией COVID-19, признана форс-мажором, а сфера туризма признана наиболее пострадавшей отраслью, поэтому разбирательство может длиться долго.