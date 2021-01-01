Что будет, если сорвать стоп-кран 

Стоп-кран есть в каждом вагоне как пригородных поездов, так и поездов дальнего следования. Функция этого красного рычага — экстренное торможение состава. Однако пользоваться им без весомой причины нельзя. В Советском Союзе за это даже могли посадить в тюрьму. "Рамблер" рассказывает, что будет, если дернуть стоп-кран, и когда это действительно нужно делать.

Согласно правилам, пользоваться системой экстренного торможения могут только бортпроводники и другие работники поездов. Пассажир не имеет права без причины дергать за рычаг. Например, если кто-то из знакомых опаздывает на поезд или выпали вещи из окна. За это человеку выпишут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Но если кто-то их пассажиров в случае резкой остановки поезда пострадает, могут привлечь и к уголовной ответственности по статье 268 УК РФ.

Когда же можно срывать стоп-кран, не опасаясь? В случае пожара, для предотвращения аварии, крушения или схода подвижного состава с рельс, а также, когда жизни пассажира или работников угрожает опасность. Остальные ситуации не считаются экстренными.

Однако есть еще некоторые правила. Срывать стоп-кран даже в чрезвычайной ситуации нельзя в местах, где будет невозможно эвакуировать пассажиров. К ним относятся туннели, мосты, резкие подъемы и спуски, акведуки и путепроводы.