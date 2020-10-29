Что знают люди, выбирающие «боковушку» у туалета

Боковые полки у туалета в плацкарте считаются самым худшим местом. Однако люди, выбирающие его, знают некоторые секреты. "Рамблер" рассказывает, чем "боковушка" у туалета лучше, чем остальные места в плацкарте.

Цена

Очень часто на сайтах можно найти акции, по которым на некоторые места в поездах дают скидки. Точно принцип их выбора неизвестен, но боковая полка у туалета всегда оказывается в числе выгодных. Это объяснимо тем, что это место считается самым неудобным, поэтому его никто не выкупает. Иногда билет туда можно купить за копейки.

Нет соседей

Исторически сложилось, что места у туалета в плацкарте не выкупают. Дело в том, что в старых поездах не было биотуалетов, поэтому неприятный запах распространялся на места, расположенные рядом с уборными. Это касается не только боковых мест, но и соседних. Сейчас практически все составы оснащены новыми биотуалетами, поэтому они больше не доставляют таких неудобств. Однако эти места все равно не пользуются популярностью, поэтому, если вы купите билет на боковую полку, велика вероятность того, что рядом с вами никого не будет.

Меньше шума

На самом деле считается, что это место неудобно из-за шума, так как по ночам люди тоже ходят в туалет и хлопают дверью. На самом деле при выходе они ведут себя более осторожно, чем в тот момент, когда идут к своему месту по вагону.

Нет торчащих ног

Вы наверняка помните эту картину из плацкарта, когда отовсюду с верхних и нижних полок свисают чужие ноги. Если вы будете спать на "боковушке" у туалета, вам не нужно будет проходить через весь вагон и натыкаться на чьи-то ступни на уровне вашего лица.