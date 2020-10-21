Как распознать фейковые отзывы об отеле

Отзывы при выборе отеля стали одним из ключевых параметров для поиска места для отдыха. Однако в Сети можно часто найти много отзывов, которые "накручивают" отельеры. "Рамблер" узнал, как отличить поддельные отзывы от настоящих.

Много подробностей

Люди, которые придумывают отзывы, чаще всего снабжают свой текст ненужными комментариями о том, при каких обстоятельствах и с кем они отдыхали. В тексте можно встретить подробности о семье, месте жительства или работы. Дело в том, что для людей, пишущих отзывы за деньги, существует определенный объем, поэтому им нужно добавлять какие-то слова. Чаще всего это приходится как раз на пункт о семейном положении.

Простые слова

Если вам кажется, что отзыв написан третьеклассником, возможно, он проплачен. Дело в том, что такие люди сосредотачиваются на том, как выстроить правдоподобную историю об отдыхе в отеле, а не на том, как будет выглядеть их отзыв в глазах других людей. Из-за того, что все мысли сконцентрированы на одной вещи, они упускают много важных деталей.

Восклицательные знаки