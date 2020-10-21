Раскрыты способы выбрать лучшее место в самолете

Российская бортпроводница раскрыла способы выбрать лучшее место в самолете. Своими рекомендациями Юлия поделилась на своей странице в Instagram

В первую очередь стюардесса посоветовала копить мили, присоединившись к программе лояльности для часто летающих пассажиров.

«Покажите карту на стойке регистрации, и у вас будет шанс получить повышение в классе обслуживания или занять комфортабельное место»,

— отметила она.

Кроме того, девушка посоветовала пассажирам бронировать места, воспользовавшись услугой онлайн-регистрации, доступной за 24 часа до вылета, а также приезжать заранее в аэропорт. ⠀

«Если хотите вытянуть ноги в полете, выбирайте первые ряды или места возле аварийного выхода»⁣,

— добавила стюардесса, предупредив, что спинки кресел возле люков не откидываются.

Пассажирам, которые плохо переносят турбулентность, бортпроводница порекомендовала занимать места, расположенные «непосредственно в зоне крыльев самолета», а тем, кто хочет поспать в полете — бронировать кресла возле иллюминаторов, чтобы их «не тревожили соседи».

«Если вы путешествуете с ребенком, выбирайте первые ряды. Эти места традиционно относят к наиболее комфортным, (…) здесь легко можно будет разместить люльку или коляску»,

— добавила автор блога.

При этом она отметила, что самыми безопасными в случае авиакатастрофы считаются места в хвостовой части самолета. Кроме того, при маленькой загрузке лайнера кресла обычно пустуют, потому может случиться так, что человек будет лететь без соседей.

«Из минусов: спинки кресел на последнем ряду не откидываются, очередь людей в туалет, обслуживание питанием начинается с носа»,

— подытожила бортпроводница.