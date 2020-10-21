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Эксперт рассказал, как обезопасить ручную кладь в самолете от COVID-19 

РИА Новости 21 октября 2020
Назван способ обезопасить ручную кладь от COVID-19
Фото: РИА Новости
Эксперт рассказал, что стоит всегда носить с собой, чтобы обезопасить от коронавируса ручную кладь на борту самолета, сообщает Express.
Власти Великобритании предупредили путешественников, что стоит все вещи сдавать в багаж и, по возможности, минимизировать ручную кладь, так как это ускорит посадку и высадку и сведет к минимуму риск передачи инфекции.
Однако для некоторых людей полет без ручной клади — неприемлемый вариант.

“Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”,

— посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.
По его словам, важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, тогда его позволят взять с собой в салон самолета. Он также пригодится для очистки любых зон отдыха, столов.

“Будьте бдительны при использовании ваших дорожной подушки и пледа, так как эти предметы тесно соприкасаются с вашим лицом, — сказал эксперт. — Перед поездкой убедитесь, что вы их постирали в горячей воде с помощью безопасного дезинфицирующего средства".

Также он посоветовал, не использовать дорожную подушку и плед вне самолета или аэропорта, это снижает риск их контакта с вирусом.
Путешественники также должны знать, как лучше всего чистить свой чемодан, поскольку COVID-19, как оказалось, дольше сохраняется на твердых поверхностях.

"Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть –это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться, — посоветовал эксперт. — Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".

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