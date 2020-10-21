Назван способ обезопасить ручную кладь от COVID-19

Эксперт рассказал, что стоит всегда носить с собой, чтобы обезопасить от коронавируса ручную кладь на борту самолета, сообщает Express.
Власти Великобритании предупредили путешественников, что стоит все вещи сдавать в багаж и, по возможности, минимизировать ручную кладь, так как это ускорит посадку и высадку и сведет к минимуму риск передачи инфекции.
Однако для некоторых людей полет без ручной клади — неприемлемый вариант.
“Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки”,
— посоветовал генеральный директор британской сети прачечных и химчисток.
По его словам, важно, чтобы этот флакон был объемом не более 100 миллилитров, тогда его позволят взять с собой в салон самолета. Он также пригодится для очистки любых зон отдыха, столов.
“Будьте бдительны при использовании ваших дорожной подушки и пледа, так как эти предметы тесно соприкасаются с вашим лицом, — сказал эксперт. — Перед поездкой убедитесь, что вы их постирали в горячей воде с помощью безопасного дезинфицирующего средства".
Также он посоветовал, не использовать дорожную подушку и плед вне самолета или аэропорта, это снижает риск их контакта с вирусом.
Путешественники также должны знать, как лучше всего чистить свой чемодан, поскольку COVID-19, как оказалось, дольше сохраняется на твердых поверхностях.
"Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть –это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться, — посоветовал эксперт. — Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки".