Стюардессы раскрыли секреты профессии 

Романтичные, строгие и прекрасные российские стюардессы раскрыли в TIkTok некоторые секреты профессиональной и личной жизни.

Что в пассажирах их бесит больше всего, в каких мужчин влюбляются небесные ласточки и другие неожиданные факты — узнайте вместе с Anews.

Стюардессы влюбляются не в пилотов…

Стюардессы обычно крутят романы с пилотами и мечтают выйти за них замуж? Это миф, утверждает бортпроводница «Аэрофлота» Евгения.

«Романтическая статистика гласит, что стюардессы чаще влюбляются не в пилотов, а в пассажиров», — лукаво сообщает она.

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Девушка приводит в пример знаменитые пары.

Именно на борту самолета стюардесса Ирина Маландина встретила будущего мужа-миллиардера Романа Абрамовича . (И сейчас, после давнего развода, живет припеваючи в шикарном английском поместье. — Anews).

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Стюардесса из Голландии Аннита ван Ирсел после долгого перелета стала девушкой, а потом и женой будущего премьер-министра Австралии Пола Китинга.

От себя напомним, что и Владимир Путин в свое время женился на стюардессе Людмиле Шкребневой.

Правда, она тогда и помыслить не могла, что спустя годы станет женой президента России. Да и роль «первой леди» ее заметно тяготила, так что в 2014 году 30-летнему браку пришел конец.

Как понять, что ты нравишься стюардессе

Бортпроводница «Победы» Каролина решилась раскрыть, по каким признакам пассажир может понять, что понравился красавице из экипажа.

«Она постоянно тебе улыбается, всегда игриво смотрит на тебя, предлагает стакан воды, случайно задевает», — гласят подписи в ролике, пока стюардесса зажигательно танцует.

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В другом видео Каролина перечисляет, какими качествами должен обладать парень, чтобы у него сложились отношения со стюардессой.

«принимает и уважает ее работу

не ревнует к пилотам, коллегам и пассажирам

знает, что такое касалетка, умка и паксы

слушает нытье стюардессы после тяжелого рейса

делает массаж ножек лучше любого массажиста

разбирается в расписании и помогает рассчитать время на каждый рейс» Все получится, если он:

А вы знаете, что означают упомянутые слова? На всякий случай — ликбез:

КАСАЛЕТКА — одноразовый контейнер, в котором вам подают бортовое питание.

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УМКА — ребенок, который летит самостоятельно. Профессиональное сленговое слово образовалось от английского unaccompanied minor, UM — несовершеннолетний без сопровождения. Но при желании можно связать и с советским мультиком про медвежонка Умку, который в поисках друга улетел от мамы на вертолете.

ПАКСЫ — это на языке стюардесс пассажиры. Причем в слове нет ничего пренебрежительного, ведь PAX — это сокращение от persons approximately («человек примерно»), что используется при подсчете пассажиров на борту.

Что делать, если вы влюбились в стюардессу

Другая бортпроводница «Победы» Елизавета подсказывает, что банальный подход и стандартные приемы на стюардесс не действуют.

Знали бы вы, например, как часто им цитируют слова песни «Стюардесса по имени Жанна». Отвечая на это лучезарной улыбкой, они мысленно корчат кислую мину.

Елизавета советует: «Стюардессу сложно удивить ухаживаниями и цветами, а если вы хотите завоевать ее сердце, то просто увезите ее подальше от людей».

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Также она предупреждает, что парни должны быть готовы к ненормированному графику стюардессы, который включает ночные смены и практически исключает возможность строить планы.

«Смирись с тем, что планировать бесполезно, потому что она сама не знает, куда и когда она полетит», — объясняет бортпроводница.

Однако и сама Елизавета, и другие стюардессы опровергают миф, что с ними сложно, потому что они почти не бывают дома.

Чаще всего рейсы разворотные, что позволяет экипажу в тот же день возвращаться домой, а командировки бывают редко и всего на 1-2 дня.

Больше всего мы злимся, когда…

Кстати, пассажиры частенько делают то, что выводит стюардесс из себя, хотя они и не показывают вида.

Как думаете, что их бесит, кроме стандартного набора — фамильярности, высокомерия, бескультурья, попыток курить несмотря на запрет, пьянства и нарушения правил?

Еще одна Елизавета, бортпроводница Oman Air, признается: «Больше всего мы злимся, когда любопытные зеваки фотографируют и снимают нас на видео без разрешения».