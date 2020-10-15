По какой причине пассажира могут снять с рейса

Когда дело доходит до авиаперелетов, члены экипажа несут ответственность за то, чтобы полет прошел комфортно для всех пассажиров. Поэтому существует не мало правил, по которым человека могут попросить покинуть судно. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Соблюдение инструкций

Когда вы заходите на борт самолета, экипаж несет за вас отвественность и имеет полномочия высадить с рейса, например, за невыполнение инструкций. Поэтому если сотрудники лайнера просят привести кресло в горизонтальное положение и пристегнуть ремень, лучше мирно подчиниться.

Правила поведения

Постоянный шум и действия, раздражающие пассажиров, могут привести к тому, что ваш посадочный талон будет объявлен недействительным. Кстати, это касается и плачущих детей. Если ребенка не удается успокоить, бортпроводники могут попросить родителей дождаться более комфортного момента для полета.

Алкоголь и запах

Да, пассажиры могут находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения, так как полет никак не зависит от их состояния. Но буянить на территории судна никто не позволит.

Так как бортпроводники несут ответственность за здоровье пассажиров, состояние алкогольного опьянения может плохо отразиться на самочувствии человека во время полета. Кстати, неприятный запах (в том числе от перегара) также может стать причиной для преждевременного завершения полета

Болезненный вид

Если вы выглядите настолько плохо, что экипаж беспокоится о состоянии вашего здоровья в воздухе, может быть принято решение, что вам лучше остаться на земле.

Это касается и людей с тяжелой аллергией или ожирением. Эти факторы могут привести к трудностям во время полета, поэтому сотрудники вправе не пустить вас на борт. Сейчас многие компании вносят уточнения в правила перелета.