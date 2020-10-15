Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все 

Елизавета Назарова 15 октября 2020
Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все
Фото: depositphotos.com
Большинству людей достаточно приехать в отель с программой "Все включено" и не обращать внимания на другие мелочи. Самостоятельным путешественникам или тем, кто берет из питания только завтрак, пригодятся эти бесплатные услуги. "Рамблер" узнал, что можно получить в отелях бесплатно.

Трансфер

Если вы забронировали хороший отель, который входит в сеть по всему миру, наверняка у него есть собственные автомобили и водители. Перед вылетом узнайте, оказывают ли постояльцам услуга трансфера от и до аэропорта. Так вы сэкономите на такси и не будете толкаться с чемоданом в общественном транспорте.

Чай круглосуточно

Если в вашем отеле не предусмотрена услуга "все включено", то можно заварить себе бесплатный горячий чай в любое время суток. В некоторых отелях бесплатные пакетики кладут в тумбочки, а кипяток можно попросить у администратора на ресепшене.

Пробуждение с респшена

Если вам нужно встать пораньше для экскурсии или поездки в аэропорт, вы можете заказать услугу "звонок в номер" вместо будильника. Со стойки регистрации вам позвонят и человек на другом конце провода удостоверится, что вы действительно поднялись с кровати.

Отправка почты

Вы можете отправить открытку или письмо своим родным или друзьям. Конверт, марки и саму открытку придется покупать, а персонал отеля может бесплатно отнести письмо на почту и отправить его.

Комната для хранения багажа

В каждом отеле есть комната, где постояльцы могут оставить свой багаж на определенное время. У каждого отеля заселение и выселение происходит в указанный час, а постояльцы могут приезжать раньше или уезжать позже. Для этих нужд отель организовывает комнаты хранения багажа.
Видео дня. О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Комментарии
Лайфхаки , Все включено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции умер российский турист с коронавирусом
В Турции умер российский турист с коронавирусом
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Популярный российский курорт атаковали пауки-волки
Популярный российский курорт атаковали пауки-волки
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
10 самых мистических озер планеты
10:28
10 самых мистических озер планеты
Новости путешествий
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
10:20
О чем стюардессы никогда не расскажут пассажирам
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение