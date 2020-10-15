Бесплатные услуги в отелях, о которых знают не все 

Большинству людей достаточно приехать в отель с программой "Все включено" и не обращать внимания на другие мелочи. Самостоятельным путешественникам или тем, кто берет из питания только завтрак, пригодятся эти бесплатные услуги. "Рамблер" узнал, что можно получить в отелях бесплатно.

Трансфер

Если вы забронировали хороший отель, который входит в сеть по всему миру, наверняка у него есть собственные автомобили и водители. Перед вылетом узнайте, оказывают ли постояльцам услуга трансфера от и до аэропорта. Так вы сэкономите на такси и не будете толкаться с чемоданом в общественном транспорте.

Чай круглосуточно

Если в вашем отеле не предусмотрена услуга "все включено", то можно заварить себе бесплатный горячий чай в любое время суток. В некоторых отелях бесплатные пакетики кладут в тумбочки, а кипяток можно попросить у администратора на ресепшене.

Пробуждение с респшена

Если вам нужно встать пораньше для экскурсии или поездки в аэропорт, вы можете заказать услугу "звонок в номер" вместо будильника. Со стойки регистрации вам позвонят и человек на другом конце провода удостоверится, что вы действительно поднялись с кровати.

Отправка почты

Вы можете отправить открытку или письмо своим родным или друзьям. Конверт, марки и саму открытку придется покупать, а персонал отеля может бесплатно отнести письмо на почту и отправить его.

Комната для хранения багажа

В каждом отеле есть комната, где постояльцы могут оставить свой багаж на определенное время. У каждого отеля заселение и выселение происходит в указанный час, а постояльцы могут приезжать раньше или уезжать позже. Для этих нужд отель организовывает комнаты хранения багажа.