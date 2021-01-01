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Как постирать вещи в поездке без машинки 

Анастасия Иванова 1 января 2021
Как постирать вещи в поездке без машинки
Фото: depositphotos.com
Часто в поездках возникает проблема стирки: вещи уже стали до неприличия грязными, а стиральной машинки в доступе нет, особенно, если путешествие вдали от цивилизации. "Рамблер" рассказывает, как привести в порядок одежду в "походных" условиях.
Если в вашем жилье есть ванна, раковина или хотя бы тазик — считайте, дело сделано. В таком случае можно просто постирать все вещи вручную. Хорошо всегда брать в такие поездки маленькие флаконы моющих средств или мыло.
Но если вы ночуете в палатке и разъезжаете по миру на машине, есть несколько лайфхаков, которыми пользуются опытные путешественники. Один из них — стирка в резиновом или полиэтиленовом мешке или плотно закрывающемся пакете (например, гриппере). Нужно положить туда одежду, залить водой, добавить моющее средство (если его нет, подойдет и шампунь) и хорошо потрясти со всех сторон, а потом сполоснуть чистой водой. Так вещи станут свежее.
Чтобы быстрее высушить их, можно воспользоваться полотенцем. Для этого нужно положить на него вещь, скрутить рулоном и надавить на него со всех сторон. Таким образом, полотенце впитает в себя остатки воды после отжимания.
Еще один предмет, с помощью которого можно организовать стирку в поездке, — это бутылка. Такой способ отлично подойдет для мелких вещей. К примеру, носков. Нужно налить в бутылку теплую воду, засыпать порошок, положить туда носки и потрясти. Можно бросить ее в багажник. И пока вы будете ехать, тряска создаст имитацию барабана в стиральной машинке.
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