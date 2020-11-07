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Почему некоторые авиакомпании не летают рейсом с номером 191 

Елизавета Назарова 7 ноября 2020
Почему авиакомпании не летают рейсом с номером 191
Фото: Wikipedia.org
В мире существует целый ряд суеверий о числах. Большинство из них касаются числа 13, которое также называют "чертова дюжина". Однако в авиации есть другое суеверное число и многие компании отказались от рейсов с числом 191.
Дело в том, что в истории мировой авиации уже случилось три авиакатастрофы с самолетами, летевшими рейсами под номером 191. Так, его посчитали проклятым и решили не давать эти числа бортам.
Первая авиакатастрофа из этой серии случилась 25 мая 1979 года в Чикаго. Самолет должен был лететь в Лос-Анджелес и начал набирать высоту, но у него отказал один двигатель. Спустя 1,5 метра после взлета он рухнул на землю. Тогда погибли 273 человека, из них 271 находился на борту, еще двое были на земле.
До терактов 11 сентября эта катастрофа считалась самой крупной в Америке, связанной с авиацией. Самолет выполол рейс под номером АА191.
2 августа 1985 года случилось еще одно происшествие в Далласе. Самолет, выполнявши рейс DL191, разбился при заходе на посадку. Из-за погодных условий самолет попал в микропорыв и вылетел за пределы ВПП. В итоге он пролетел через шоссе и врезался в водонапорную башню. В катастрофе погибли 134 человека — 126 пассажиров и 8 членов экипажа, еще 1 погиб на земле. При этом, в авиакатастрофе были выжившие — 29 человек.
15 ноября 1967 года состоялся экспериментальный полет самолета, рейс которого был под номером 191. Летчик Майкл Джеймс Адамс поднялся на высоту 50 миль (80,5 тысяч километров) над Землей. Однако во время снижения самолет вошел гиперзвуковое вращение и развалился при посадке. Сам летчик погиб.
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Лайфхаки , Майкл Адамс
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