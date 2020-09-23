Чем на самом деле занимаются стюардессы на борту

Профессия стюардессы кажется романтичной — новые страны, знакомства и интересная работа. Однако на самом деле у бортпроводников очень тяжелая работа, требующая много сил. "Рамблер" рассказывает, чем занимаются стюардессы во время перелета.

Бортпроводники приходят в самолет задолго до пассажиров и проверяют салон.

После они встречают пассажиров, проверяют их посадочные талоны, пересчитывают и рассаживают по местам. В это время им приходится отвечать на массу разных вопросов и решать другие проблемы, например, пересадка пассажиров и помощь в складывании багажа. Далее идет демонстрация безопасности и подготовка самолета к полету. Пока все пассажиры ждут вылета, стюардессы заполняют необходимые документы и проверяют готовность.

В профессии стюардессы есть и психологический фактор. Дело в том, что на борту самолета могут происходить самые разные случаи — от появления дебоширов до людей, которые просто боятся летать.

Дальше обязанности бортпроводников зависят от дальности перелета. Если он небольшой, то они успевают только подготовить еду и напитки, разнести их и забрать мусор. Дальше они продолжают обеспечивать безопасность пассажиров и пилотов.

На дальних рейсах в самолетах предусмотрены комнаты отдыха с полноценными кроватями. Некоторые из них расположены под местами пассажиров. Бортпроводники сменяют друг друга в салоне и комнате отдыха.