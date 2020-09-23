Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем на самом деле занимаются стюардессы во время полета 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Чем на самом деле занимаются стюардессы на борту
Фото: depositphotos.com
Профессия стюардессы кажется романтичной — новые страны, знакомства и интересная работа. Однако на самом деле у бортпроводников очень тяжелая работа, требующая много сил. "Рамблер" рассказывает, чем занимаются стюардессы во время перелета.
Бортпроводники приходят в самолет задолго до пассажиров и проверяют салон.
После они встречают пассажиров, проверяют их посадочные талоны, пересчитывают и рассаживают по местам. В это время им приходится отвечать на массу разных вопросов и решать другие проблемы, например, пересадка пассажиров и помощь в складывании багажа. Далее идет демонстрация безопасности и подготовка самолета к полету. Пока все пассажиры ждут вылета, стюардессы заполняют необходимые документы и проверяют готовность.
В профессии стюардессы есть и психологический фактор. Дело в том, что на борту самолета могут происходить самые разные случаи — от появления дебоширов до людей, которые просто боятся летать.
Дальше обязанности бортпроводников зависят от дальности перелета. Если он небольшой, то они успевают только подготовить еду и напитки, разнести их и забрать мусор. Дальше они продолжают обеспечивать безопасность пассажиров и пилотов.
На дальних рейсах в самолетах предусмотрены комнаты отдыха с полноценными кроватями. Некоторые из них расположены под местами пассажиров. Бортпроводники сменяют друг друга в салоне и комнате отдыха.
Видео дня. Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Комментарии 9
Лайфхаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычка, которая больше всего бесит стюардесс
Привычка, которая больше всего бесит стюардесс
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
«Мы накануне грандиозного шухера»: в Сочи паникуют
«Мы накануне грандиозного шухера»: в Сочи паникуют
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение