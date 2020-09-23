Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиапассажиры поделились секретами правильной упаковки чемодана 

Lenta.ru 12 часов назад
Секреты правильной упаковки чемодана
Фото: Lenta.ru
Авиапассажиры поделились в сети личными секретами правильной и эффективной упаковки вещей в чемодан. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.
По словам путешественников, при подготовке к поездке крайне важно взять только те предметы, которые действительно нужны — таким образом, помимо прочего, можно избежать превышения допустимых норм по весу багажа и переплаты за его провоз.

«Я всегда люблю раскладывать всю собранную одежду и фотографировать ее, прежде чем уложить в чемодан!»

— заметил один из участников обсуждения, добавив, что таким способом он проверяет, что взял все необходимое и ничего не забыл.
Кроме того, туристы советуют не брать с собой некоторые виды одежды, которые могут занимать много места и заодно увеличивать вес сумки — например, изделия из джинсовой ткани или обувь.

«Если вы не собираетесь на какое-либо необычное мероприятие, вам не нужна отдельная пара обуви для каждого наряда»,

— подчеркнул пользователь.
Еще один юзер предложил пассажирам самолетов выбирать вещи только нейтральных цветов, чтобы их можно было сочетать и каждый раз создавать новые образы.

«Берите с собой базовые цвета — черный, белый, серый, бежевый»,

— пояснил он.
Видео дня. Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Последние новости
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России Протестующих в Минске начали разгонять водометами Протестующих в Минске начали разгонять водометами
Комментарии
Лайфхаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардесса показала смелое фото на борту самолета
Стюардесса показала смелое фото на борту самолета
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Стюардесса в мини-платье села на шпагат в самолете
Привычка, которая больше всего бесит стюардесс
Привычка, которая больше всего бесит стюардесс
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение