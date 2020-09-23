Секреты правильной упаковки чемодана

Авиапассажиры поделились в сети личными секретами правильной и эффективной упаковки вещей в чемодан. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

По словам путешественников, при подготовке к поездке крайне важно взять только те предметы, которые действительно нужны — таким образом, помимо прочего, можно избежать превышения допустимых норм по весу багажа и переплаты за его провоз.

«Я всегда люблю раскладывать всю собранную одежду и фотографировать ее, прежде чем уложить в чемодан!»

— заметил один из участников обсуждения, добавив, что таким способом он проверяет, что взял все необходимое и ничего не забыл.

Кроме того, туристы советуют не брать с собой некоторые виды одежды, которые могут занимать много места и заодно увеличивать вес сумки — например, изделия из джинсовой ткани или обувь.

«Если вы не собираетесь на какое-либо необычное мероприятие, вам не нужна отдельная пара обуви для каждого наряда»,

— подчеркнул пользователь.

Еще один юзер предложил пассажирам самолетов выбирать вещи только нейтральных цветов, чтобы их можно было сочетать и каждый раз создавать новые образы.

«Берите с собой базовые цвета — черный, белый, серый, бежевый»,

— пояснил он.