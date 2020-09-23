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5 супер-секретов упаковки чемодана 

Kdpconsulting.ru 14 часов назад
5 супер-секретов упаковки чемодана
Фото: Kdpconsulting.ru
Избежать таких проблем, как забытые вещи, помятые кофточки и платья, совсем не сложно. Как правильно упаковать чемодан? Первым делом составьте список необходимых документов, вещей и личных принадлежностей. Не складывайте одежду, а сворачивайте ее в рулон по три-четыре вещи вместе, так она меньше помнется. Как правильно собрать чемодан

Составьте список

Избежать таких проблем, как забытые вещи, помятые кофточки и платья, совсем не сложно. Первым делом составьте список необходимых документов, вещей и личных принадлежностей. Не складывайте одежду, а сворачивайте ее в рулон по три-четыре вещи вместе, так она меньше помнется. Если что-то не поместилось, попробуйте несильно бросить закрытый чемодан на пол пару раз, чтобы вещи в нем улеглись.

Как упаковать вещи в чемодан для экономии места

Сложите бижутерию в носочки, а затем вложите их в обувь, отвернув последнюю подошвой к стенке чемодана. Сэкономить место для симпатичных сандалий можно, надев в дорогу самую объемную пару обуви.

Контейнеры

Маленькие пластиковые контейнеры или таблетницы удобно использовать для часов, колец, цепочек и других мелких украшений, которые вы берете с собой. Украшения не спутаются между собой и не сломаются.

Дорожная сумочка

Как упаковать чемодан быстрее? Чтобы сократить время сборов, заведите отдельную косметичку для поездок, сложив в нее все необходимое. Баночки с жидкими средствами не должны быть наполнены до верха. Иначе во время полета они могут растечься из-за перепадов давления.

Мешки для одежды

Очень полезная в поездке вещь. Сначала их можно использовать для пиджаков и платьев, чтобы не мялись в дороге, а позже складывать в них грязную одежду.
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