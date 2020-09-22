Что будет, если все пассажиры в самолете прыгнут 

Для многих обывателей авиация до сих пор остается чем-то загадочным, потому что не все понимают устройство самолета и то, как они функционируют. "Рамблер" разбирает один из самых популярных вопросов об авиации о том, что будет с самолетом, если все пассажиры внутри прыгнут.

Большинство представляют себе, что масса всех пассажиров настолько велика, что борт не выдержит импульса от прыжка и упадет или просто провалится после прыжка.

Согласно законам физики, из-за прыжка всех пассажиров в самолете, может измениться его траектория. Вероятнее всего, импульс от прыжка будет настолько незначительным, что пассажиры его даже не почувствуют. При этом, согласно некоторым исследованиям, он будет ощущаться даже меньше, чем воздушная яма.

Изменение траектории заметит только пилот, который следит за положением авиалайнера на приборных панелях, после чего ему придется восстановить траекторию полета.

Если пассажиры прыгнут в самолете во время движения несколько раз, то пилоту опять придется восстанавливать траекторию полета, а так он начнет тратить больше топлива. В таком случае может действительно случится беда, так как лайнеру может не хватить топлива для того, чтобы долететь до места назначения.