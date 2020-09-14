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Названы способы обезопасить багаж в самолете 

РИА Новости 10 часов назад
Названы способы обезопасить багаж в самолете
Фото: РИА Новости
Сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить его, сообщает Express.
Он дал совет парам и группам, который может гарантировать, что их багаж останется вместе.

"Возьмите одинаковые сумки, того же цвета. Велика вероятность, что они останутся рядом и выйдут из грузовика вместе”, — объяснил он. — Не только потому, что погрузчики будут размещать чемоданы близ друг друга, так как они выглядят одинаково, но они и складываются в ряд лучше, если имеют один и тот же размер".

Также, по словам эксперта, не стоит пренебрежительно относиться к биркам для контактных данных на чемоданах. Лучше написать на них телефон, адрес. Тогда, если багаж потеряется, сотрудникам аэропортов и авиакомпаний будет проще найти владельца.

“Мы не хотим рыться в ваших вещах в поисках имени, так что убедитесь, что оно есть на чемодане", — сказал он.

Также с сумки необходимо убирать все старые бирки и наклейки, которые помещают на него при регистрации на рейс. В противном случае они могут быть неправильно считаны автоматическими сканерами на багажной ленте, и вещи случайно переправят в другое место назначения.
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