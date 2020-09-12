Что можно, а что нельзя забирать с собой из отеля 

Чаще всего отели с системой «все включено» подразумевают всякие приятные сюрпризы для проживающих, вроде шампуня и хорошего крема. Конечно, все эти бонусы включены в стоимость вашей брони, но обнаруживать их в номере все равно приятно. И еще более приятно увозить с собой маленькие банные принадлежности. Да, да, это делают все. «Рамблер» выяснил, что можно, а что нельзя забирать из отеля.

Онлайн-сервис по организации путешествий OneTwoTrip даже провел опрос на эту тему. Из 1419 путешественников, каждый пятый сообщил, что забирает с собой косметическое средство, если оно очень понравилось. Многие этого не делают, потому что считают это воровством, хотя часть из вещей, которые предоставляет отель, можно забрать с собой, и сотрудники знают об этом.

Что можно забрать из отеля

Гигиенические принадлежности: мыло, гель, шампунь, зубную

щетку и пасту, шапочку для душа. Сюда же входят миниатюрные наборы для шитья. Все это может пригодиться в менее роскошных поездках или командировках.

Вы также можете забрать одноразовые тапочки, которые потом можно выдавать гостям, оставшимся на ночь. Ручки и блокноты с названием отеля, а также чай, кофе и маленькие сладости, которые стоят на столе около бара тоже можно взять с собой.

Что нельзя забирать из отеля

Ни в коем случае нельзя забирать с собой посуду, которая находится в номере или ресторане отеля (чаще всего страдают пепельницы, кружки и бокалы).

Лампочки, батарейки, пульты от кондиционера и телевизора, а также другие электрические приборы лучше оставить в номере. Бывали случаи, когда посетители пытались вынести чайник.

Подушки, полотенца и халаты, предметы декора в виде различных статуэток и картин. Халаты пользуются наибольшей популярностью среди туристов из России.

Последствия кражи

Скорее всего, вас попросят вернуть украденное назад. Владельцы вправе потребовать с вас денежную компенсацию. Но зачастую сотрудники просто не хотят тратить время на споры, поэтому просто вызывают полицию. Воровство может привести к депортации из страны.