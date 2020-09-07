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Раскрыт способ получить место в бизнес-классе самолета 

Lenta.ru 5 часов назад
Раскрыт способ получить место в бизнес-классе самолета
Фото: Lenta.ru
Авиапассажирам следует внимательно отнестись к выбору билетного тарифа, чтобы иметь возможность бесплатно получить место в бизнес-классе на борту самолета. Легкий способ повысить класс обслуживания раскрыли на туристическом портале The Points Guy, пишет Daily Express.
Так, по мнению авторов материала, путешественникам рекомендуется бронировать авиабилеты премиум-эконом-класса — считается, что их владельцы имеют больше шансов получить качественный сервис.
При этом, по мнению бывшего менеджера British Airways Саймона Мартона (Simon Marton), туристы должны следить за своим поведением во время перелета и отношением к членам экипажа.

«Не ведите себя как избалованный ребенок и требовательный младенец, не будьте грубы и неприятны!» — отметил он.

Аналогичным советом поделился управляющий директор Airport Parking & Hotels (APH) Ник Каунтер (Nick Caunter). Вдобавок, по его словам, пассажирам необходимо заранее позаботиться о своем внешнем виде и выбирать для полета более элегантную повседневную одежду.

«Шлепанцы и леггинсы могут быть крайне удобны, однако эти вещи стоит хранить в ручной клади», — заверил он.

Кроме того, как правило, возможность бесплатно повысить класс обслуживания имеют члены клубов лояльности авиакомпаний, пользующиеся их услугами регулярно, а также те туристы, которые путешествуют в одиночку.
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