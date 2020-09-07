Далеко зашли 

Опытного туриста, отправляющегося в дальнюю дорогу, невозможно представить без качественного снаряжения — почти любое путешествие, даже самое спонтанное и необдуманное, начинается со сбора необходимых вещей. Со временем такой дорожный набор менялся — какие-то предметы выходили из моды, какие-то теряли актуальность из-за технических новшеств, а какие-то попросту становились ненужными и уходили в прошлое. Как путешественники собирались в путь в разные эпохи и каким причудливым атрибутам они доверяли — в материале «Ленты.ру».

Чемоданное настроение

Испокон веков странникам требовалось нечто, способное вместить в себя все вещи, которые могут пригодиться в долгом пути. Когда-то такую функцию выполняли тканевые узлы, мешки, деревянные ящики, расписанные рельефными узорами шкатулки и сундуки с массивными металлическими замками — состоятельные особы хранили в них роскошные наряды и дорогую посуду, а пираты прятали сокровища, зарывая их в песок.

Загадочная конструкция с боковыми ручками, обтянутая водонепроницаемой тканью, поступила в продажу в 1854 году в магазине на одной из парижских улиц и с легкой руки юного Луи Виттона стала прототипом современного чемодана. Одновременно появились компактные и удобные дорожные сумки, французские sac voyage, которые путешественник мог с легкостью нести самостоятельно, не прибегая к помощи носильщиков. Однако у саквояжа был существенный недостаток — быстрая изнашиваемость, ведь изначально их изготавливали из старых негодных ковров.

Волгоградский областной краеведческий музей

Колесиками нынешние чемоданы обязаны случаю: однажды сотрудник американской транспортной компании возвращался из отпуска с женой, и в тот момент, когда он натужно тянул на себе пару сумок, мимо них налегке промчался грузчик с тележкой — именно эта конструкция натолкнула изобретателя на мысль о трансформации дорожной сумки. Еще через несколько лет, в конце 1980-х, американский пилот дополнил чемодан на колесиках выдвижной ручкой — и он окончательно приобрел вид, знакомый современным путешественникам.

Ориентация — север

С незапамятных времен для всех, кто покидал пределы родного города или страны, важно было не потеряться на просторах Земли, среди лесов, морей, улиц и переулков. За неимением специальных приборов люди учились определять стороны света по разным приметам — искали, где на деревьях темнее кора, с какой стороны на стволах больше смолы или мха, анализировали, как построены муравейники и на каком расстоянии друг от друга расположены годовые кольца на пне.

Замысловатое приспособление, состоявшее из размеченной пластины и ложки из минерала магнетита с тонким черенком и шарообразной выпуклой частью, изобрели в III веке до нашей эры. Оно считается первым древним компасом: если ложку раскручивали, ее черенок, остановившись после вращения, указывал четко на юг.

Долгое время инструмент воспринимался как нечто сверхъестественное и потустороннее за счет не до конца изученного механизма взаимодействия с геомагнитным полем планеты

фильм «Пираты Карибского моря»

Спустя годы усовершенствованная, как ее тогда называли, «коробочка направлений» стала настолько ценной и дорогостоящей, что именно ее пираты стремились захватить в первую очередь на корабле после сражения. На смену коробочке позже пришел GPS-навигатор — и теперь турист способен с точностью определить свое местоположение за счет расшифровки информации от находящихся на орбите навигационных спутников.

Вылетит в трубу

Истинного мореплавателя и героя какого-нибудь рассказа о путешествиях, всегда можно вычислить по набору специфических атрибутов — и это не только загорелое и обветренное лицо, массивный рюкзак за спиной и стоптанная обувь, но и, к примеру, выглядывающая из кармана подзорная труба.

По легенде, впервые гигантское вогнутое зеркало с линзой установили на Александрийском маяке на острове Фарос, чтобы наблюдать за отплывающими от берегов кораблями. Долгие годы изобретатели путались в чертежах и эскизах, чтобы повторить такой механизм, но в уменьшенных размерах. Наконец, бумажный тубус с постоянно выпадавшими стеклянными линзами начали брать с собой в дорогу все именитые странники XVII века — изобретение Галилео Галилея пользовалось большой популярностью, несмотря на пока еще короткий срок действия.

Современные туристы имеют шанс уже не только максимально подробно рассматривать находящиеся вдали предметы, вне зависимости от условий наблюдения, но и запечатлевать их в застывшем или движущемся состоянии. Прилавки магазинов забиты спецтехникой — навороченными биноклями, телескопами, профессиональными фотоаппаратами с мощными телеобъективами и усовершенствованными зрительными трубами, которые позволяют разглядеть хоть скопления звезд в ночном небе, хоть летящего в вышине хищного грифа.

Дела сердечные

Десятки лет назад даже поездка в соседний город могла стоить путешественникам больших средств и усилий, пошатнуть душевное равновесие и здоровье. Нездоровится в дороге, как известно, всем по-разному: кого-то мучает переутомление и доводящая до потери сознания духота, кого-то клонит в сон и сильно укачивает, а кому-то, наоборот, никак не удается заснуть.

Во времена тугих корсетов и жестких кринолинов каждая склонная к обморокам дама носила с собой пузырек с нюхательной солью — сильнопахнущей ароматической смесью из карбоната аммония или нашатырного спирта и ароматических масел, известной еще алхимикам. А вот чтобы крепче уснуть, странники в прежние времена пользовались небезопасными наркотическими веществами: опиум, морфин и кокаин долгое время считались универсальными лекарствами, отличным снотворным и успокоительным.

Wikipedia

Необходимости в сильнодействующих субстанциях теперь нет — для неподготовленных к долгим перелетам, качке и тряске туристов изобретен целый спектр препаратов и средств, которые помогают избежать трудностей в пути. Морскую болезнь с ее вялостью и головокружением помогают снять многочисленные медикаменты, специальные пластыри, воздействующие на нервную систему и вестибулярный аппарат, и даже акупунктурные браслеты от укачивания с опцией точечного массажа.

Мальчик, ты не понял

В минувшие эпохи путешествия считались прерогативой богачей — состоятельные люди могли себе позволить поправить здоровье в шикарных условиях или же просто отдохнуть с размахом от серых будней. Они передвигались в изысканных каретах, жили в довольстве и роскоши и, как правило, никогда не совершали выездов в одиночестве — их всегда сопровождал верный слуга.

Будучи всегда на подхвате, он помогал господину взобраться в экипаж, избавлял его от необходимости таскать сундуки и тюки с вещами, пекся о накрахмаленности его рубашек и свежести простыней, заботился о своевременной подаче и высоком качестве блюд и в целом способствовал воплощению любых его желаний в кратчайшие сроки

В наши дни, когда рабовладение запрещено на территории абсолютно всех стран мира, исполнять своенравные прихоти отдельного человека призвана достигшая небывалых высот развития техника. Целое путешествие — от авиабилетов и карт местности до туристических ваучеров и аудиогидов — может храниться в пределах крошечного экрана смартфона. Одно нажатие кнопки — и к отдыхающему мчится такси и курьер с горячим обедом, или он мгновенно узнает, что за причудливое здание перед ним находится и где в незнакомом городе продают самую вкусную выпечку.

Защитная реакция

Выход за пределы собственного дома — всегда небезопасная затея, а уж выезд за границы родной страны и вовсе способен обернуться настоящим риском. Когда человечество в разные времена сталкивалось с пандемиями черной оспы, чумы, холеры, тифа, туберкулеза и малярии, для большинства смельчаков, путешествующих по миру вопреки повальным болезням, остро вставал вопрос здоровья и безопасности.

Во избежание туманных перспектив заразиться странники защищались по-разному: к примеру, наивно, но уверенно вешали на шею и пояс, крепили к четкам и кольцам помандеры. Загадочные аксессуары представляли собой крошечные узорчатые контейнеры шарообразной формы, в которые помещались ароматические вещества — амбра, мускус, камфара, ладан, цибет, душистые травы и благовония. Считалось, что их аромат способен побороть ядовитые вещества в воздухе и защитить владельца от любых инфекций.

Медики никогда не останавливались на достигнутом — и на сегодняшний день, в эпоху буйства пандемии коронавируса, вопрос средств индивидуальной защиты от распространения болезнетворных бактерий встал особенно остро

Теперь, чтобы обезопасить себя, путешественники надевают в процессе перелетов, плаваний и переездов медицинские маски и перчатки, а некоторые даже пользуются так называемыми «ловушками для вирусов» — клеточными мембранами, способными, по словам ученых, выявлять, поглощать и деактивировать возбудителей болезней.