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Выяснилось, что нельзя делать с посадочными талонами 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Выяснилось, что нельзя делать с посадочными талонами
Фото: depositphotos
Как часто мы выкладываем фотографии посадочных талонов в Сеть, чтобы похвастаться отдыхом? Эксперт сообщил о рисках, связанных с этой забавой. Об этом сообщает Express.
Специалист объяснил, что фотографии билетов и талонов должны быть под запретом. Эти документы содержат гораздо больше личной информации, чем кажется на первый взгляд. Если данные попадут в руки мошенников, это может обернуться неприятностями.
Преступник может отсканировать штрихкод с талона. Он даст ему полное имя пассажира, его дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения. Он содержит сведения, доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.
Далее преступник сможет добыть реквизиты вашей карты, сведения о любом прокате автомобиля или бронировании, адрес электронной почты и номер телефона, последние четыре цифры использованной банковской карты и сведения о том, кто оплатил билет. Данные об инвалидности или медицинских проблемах, о которых заявляли туристы, также хранятся там.
Как минимум, мошенник может вас обворовать. Например, пришлет ссылку, чтобы вы выбрали еду в самолете или предложит пересесть в бизнес-класс, затем ему останется только списать средства.
Ранее "Рамблер" сообщал, в какие города России сильно подешевели билеты.
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