Выяснилось, что нельзя делать с посадочными талонами 

Как часто мы выкладываем фотографии посадочных талонов в Сеть, чтобы похвастаться отдыхом? Эксперт сообщил о рисках, связанных с этой забавой. Об этом сообщает Express.

Специалист объяснил, что фотографии билетов и талонов должны быть под запретом. Эти документы содержат гораздо больше личной информации, чем кажется на первый взгляд. Если данные попадут в руки мошенников, это может обернуться неприятностями.

Преступник может отсканировать штрихкод с талона. Он даст ему полное имя пассажира, его дату рождения, номер рейса, аэропорт отправления и назначения. Он содержит сведения, доступные через раздел бронирования на веб-сайте авиакомпании.

Далее преступник сможет добыть реквизиты вашей карты, сведения о любом прокате автомобиля или бронировании, адрес электронной почты и номер телефона, последние четыре цифры использованной банковской карты и сведения о том, кто оплатил билет. Данные об инвалидности или медицинских проблемах, о которых заявляли туристы, также хранятся там.

Как минимум, мошенник может вас обворовать. Например, пришлет ссылку, чтобы вы выбрали еду в самолете или предложит пересесть в бизнес-класс, затем ему останется только списать средства.