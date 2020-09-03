Объяснено, как организовать путешествие на машине

Автоэксперт Елена Никитенко рассказала, как грамотно подготовиться к путешествию на машине.

По словам специалиста, в первую очередь нужно составить маршрут. Для этого необходимо определиться с начальной и конечной точкой пути — это также позволит установить километраж.

По мере продвижения будут встречаться опорные пункты, где можно и нужно сделать остановку, — АЗС, медучреждения, посты ДПС , кафе, сервисные пункты и т.п. В этих местах можно получить помощь, перекусить, заправить авто и передохнуть.

Не менее важно заранее узнать, что из себя представляют трассы, по которым предстоит поездка.

— Желательно знать, если ли на вашем пути платные дороги (если хотите сэкономить или наоборот, сократить время в пути), крупный ремонт или просто большие пробки (как на выезде из крупных городов), чтобы заранее проработать возможные пути объезда и не терять драгоценное время, — уточняет эксперт.

Еще один полезный лайфхак — пути объезда. С их помощью удобно «срезать» путь, сокращая время в дороге. Кроме того, окольные тропы позволяют попасть в труднодоступные места.

Проводить все время в движении не нужно, подчеркивает Никитенко. По ее мнению, перегоны должны быть комфортными, поэтому в среднем после каждых 400-500 километров проделанного пути нужно брать паузу на три-четыре часа. Геройство здесь никто не оценит — не нужно за один раз покорять полторы тысячи километров, предупреждает автоэксперт.

Ночью кататься на машине не так опасно, как в сумерках, когда все вокруг становится серого цвета. В этой связи специалист советует путешествовать днем.

Среди прочего, на телефоны и другие средства связи нужно заблаговременно загрузить карты городов и стран, где предстоит поездка.

Перед отправлением следует убедиться, что в машине есть: хороший запас питьевой воды, развлекательные средства для детей (если едете с ними), пара канистр с топливом, влажные и обычные салфетки, лекарства, пища.

Отдельный нюанс — выбор музыки для путешествия.

— Музыка в дороге — это очень важно, ведь именно под нее вам наматывать километры изо дня в день, — приводит «Пятый канал» слова Никитенко.

С этим вопросом лучше также разобраться заранее, скачав достаточное количество треков на флешку или телефон.