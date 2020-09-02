Что делать, чтобы не подцепить ротавирус на отдыхе 

Ротавирус называют "южной" болезнью, так как чаще всего его привозят из отпуска. "Рамблер" рассказывает, какие простые правила стоит соблюдать, чтобы не омрачить свой отдых.

Ротавирус опасен тем, что чаще всего в тяжелой форме им болеют дети. Чем меньше возраст, тем сильнее симптомы. Переносчиками ротавируса могут быть и взрослые, которые переносят это заболевание без клинических проявлений. Существует несколько простых правил, которых стоит придерживаться на отдыхе.

Тщательно мойте овощи и фрукты

Возбудитель попадает в организм человека через рот, поэтому нужно тщательно мыть все овощи и фрукты. Особенно, если в купили их на рынке. Всегда проверяйте, насколько целы плоды растений, так как через маленькую трещину ротавирус может заразить весь фрукт или овощ.

Пейте воду только из закрытых бутылок

Если вы купили воду в магазине, проверьте, была ли запечатана бутылка. Не пейте воду из неизвестных источников и из кувшинов в ресторанах. В некоторых случаях недобросовестные владельцы наливают нефильтрованную воду из-под крана, в которой тоже могут быть возбудители инфекции.

Дезинфицируйте детские игрушки

Если вы едете отдыхать с маленьким ребенком, наверняка половина вашего чемодана забита игрушками, чтобы занять малыша. Их нужно тщательно дезинфицировать после каждого выхода на улицу. Игрушки могут падать на пол или в песок, а ребенок спокойно возьмет их в рот, из-за чего в организм попадет возбудитель ротавируса.