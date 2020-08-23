Где едят проводники поездов дальнего следования

В действительности быт проводников мало чем отличается от условий для пассажиров. Но существуют некоторые нюансы. Об этом — в статье «Рамблера».

Самое распространенное заблуждение — проводники питаются в вагонах-ресторанах. Но это не так — служебных скидок нет, а цены часто не позволяют организовать себе такое питание каждый день. Кроме того, вагон-ресторан есть не везде.

Среди новичков обычно популярна еда быстрого приготовления — лапша, каши, пюре — или бутерброды. Но такой рацион может быстро подорвать даже самое цветущее здоровье. Более опытные проводники берут с собой овощи, макароны, тушенку и готовят обед на кухне вагона-ресторана. Предварительно договорившись с поваром, конечно.

Также часто выручают микроволновые печи, если они есть. А вот брать с собой в рейс миниатюрные газовые плитки официально запрещено, ведь их использование может стать причиной пожара в поезде.