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Почему не стоит ездить в купе: пять причин 

Полина Алферова 19 часов назад
Пять причин не ездить в купе
Фото: РИА Новости
Поездку в купе могут позволить себе не все: стоимость такого билета значительно выше, чем плацкартного. Но стоит ли доплачивать за дополнительный комфорт, если минусов такой поездки может оказаться гораздо больше. Подробнее — в материале «Рамблера».

Безопасность

Если вы едете большой компанией, то можете смело брать купе и наслаждаться беседой, которой не помешают посторонние. В ином случае не стоит рисковать, ведь предугадать поведение своих случайных попутчиков вы не можете. А закрытая дверь не позволит вовремя пресечь неприятные выходки. Открытость плацкартного вагона сама по себе хорошая защита от любых инцидентов — вокруг слишком много свидетелей. По этой же причине обокрасть вас в купе гораздо проще.

Климат

Воздух в купе остается спертым даже при работающем кондиционере. Если же его нет, то поездка в теплое время года может превратиться в мучение. В плацкартном вагоне спасает естественная вентиляция и большая площадь. Особенно это важно при наличии раздражающих запахов. В замкнутом пространстве запах чужих ног может стать тяжелым испытанием.

Качество оборудования

В плацкартных вагонах чаще ремонтируют все неисправности, быстрее обновляют оснащение, что также влияет на удобство пассажиров.

Багаж

В купе вещи можно разместить только под нижними полками, тогда как в плацкарте есть еще и третья полка.

Гигиена

Почти постоянно закрытое небольшое помещение с плохой вентиляцией — благодатная почва для любых инфекцией. Ну и соблюдать дистанцию с соседями практически невозможно.
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