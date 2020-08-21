Как сделать отпуск на автомобиле безопасным 

В текущем году многие автомобилисты отправились в отпуск на собственных машинах. Чтобы поездка была безопасной, а отпуск приятным, эксперты дали несколько важных советов по подготовке к отпуску.

Прежде всего, к дальней поездке стоит подготовиться заранее, а начать нужно с автомобиля. Специалисты советуют проверить, давно ли был пройден техосмотр, при необходимости пройти его. Особенно актуально это, если машина еще на гарантии, ведь перепробег станет причиной ее лишения.

Внимание стоит уделить уровню охлаждающей жидкости, масла и тормозной жидкости. В дорогу стоит взять их про запас, ведь в любой момент может потребоваться долив. Затем нужно осмотреть колеса, в том числе и запаску, докачать их. В багажник эксперты посоветовали положить минимальный набор инструментов, трос для буксировки, знак аварийной остановки, техническую воду и знак аварийной остановки. В салоне обязательно должна быть аптечка, она не может быть просроченной.

Технологии сейчас позволяют заранее просчитать время и маршрут дороги, важно также отметить места для отдыха, ведь остановки нужны. Следует определить, когда на дорогах часы пик, чтобы подобрать оптимальный промежуток для выезда. Ехать лучше по крупным дорогам и магистралям, ведь там легче найти помощь, всегда есть доступ к интернету.

Перед дорогой водитель должен поспать как минимум 7-8 часов, двигаться стоит со средней скоростью. Остановки оптимально делать через каждые три часа, пассажиров лучше предупредить об этом заранее. Ни в коем случае не нужно идти на обгон, это опасно. Если же другого варианта нет, нужно выждать и подобрать подходящий момент.

Самое главное в поездке, конечно же, — хорошее настроение. Его нельзя терять никогда, добавили специалисты.